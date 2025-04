video suggerito

Simona Ventura: "Mi riconosco nella storia di Chiara Ferragni e Fedez, con Stefano Bettarini alti e bassi" In occasione dei suoi sessant'anni, Simona Ventura si è raccontata in un'intervista. Tra i ricordi più cari, il matrimonio con Stefano Bettarini, dal quale sono nati due figli. "Tra me e lui alti e bassi, mai vie di mezzo", ammette. E poi aggiunge: "Mi riconosco molto nella storia con Federico, per fortuna ai miei tempi i social non c'erano".

A cura di Sara Leombruno

In occasione dei suoi sessant'anni, Simona Ventura si è raccontata in un'intervista al Corriere della Sera tra carriera e vita privata. Dopo tre figli e una vita professionale fatta di successi ed esperimenti, la conduttrice ha parlato dei momenti che per lei hanno segnato una svolta. Tra i ricordi più cari, il matrimonio con Stefano Bettarini, dal quale sono nati due figli. "Tra me e lui alti e bassi, mai vie di mezzo", ammette. E poi aggiunge: "Mi riconosco molto nella storia con Federico, per fortuna ai miei tempi i social non c’erano".

Le parole di Simona Ventura sulla storia con Stefano Bettarini

Stefano Bettarini e Simona Ventura si sono conosciuti nel ristorante della conduttrice nell'estate del 1996, che aprì insieme al suo amico Pagliuca in Sardegna. Dal loro matrimonio sono nati due figli. Adesso, il loro rapporto va avanti "tra alti e bassi. Vie di mezzo, mai", le parole al Corriere. In riferimento al loro rapporto, la conduttrice ha detto di rivedersi molto in Chiara Ferragni: "Mi riconosco molto nella sua storia con Federico, per fortuna ai miei tempi i social non c’erano. Entrambi stanno attraversando momenti complicati. Non parteggio per nessuno, però di Chiara voglio dire che ha sbagliato, ma ha pagato il suo errore, ed è giusto che si vada oltre".

La storia con Giovanni Terzi e i progetti futuri

Riferendosi ai tempi più recenti, Simona Ventura ha parlato di un periodo difficile sul piano lavorativo. "Ho scelto io di lasciare la Rai, perché avevo capito che non c’era più la fiducia di un tempo. Presi al volo la proposta di Sky a X Factor. Ho lavorato di meno, ma volevo stare di più con i miei figli. Maria De Filippi mi ha dato una grandissima mano coinvolgendomi ad Amici e a Temptation Island, le sarò sempre grata". Ed è proprio nell'ultimo decennio che ha incontrato suo marito, Giovanni Terzi.

Ero convinta che sarei rimasta sola, è l’unica cosa che non mi sarei immaginata di riuscire a fare: sposarmi per la seconda volta. Con Giovanni condividiamo i progetti, le giornate, la vita. Contiamo di lavorare per un’altra decina di anni e poi di trasferirci al mare.