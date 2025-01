video suggerito

Stefano Bettarini: "Con Simona Ventura alti e bassi. Io non mi risposerò, la priorità sono i miei figli" Stefano Bettarini ospite di Verissimo ha ricordato il papà, Mauro, morto a 87 anni per una malattia. In lacrime ha dichiarato: "Continua ad essere il mio punto di riferimento". Poi a Silvia Toffanin ha rivelato: "Con Simona Ventura alti e bassi. Non mi risposo, la mia priorità sono i miei figli".

A cura di Gaia Martino

Stefano Bettarini è tornato tv dopo 4 anni dalla sua ultima apparizione. L'ex calciatore ha perso da poco il suo papà Mauro al quale era molto legato e nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo, nella puntata di oggi, domenica 26 gennaio, lo ha ricordato in lacrime. "Lo sento dentro di me, continua ad essere il mio punto di riferimento" ha rivelato.

Il ricordo del padre in lacrime

Per Stefano Bettarini ricordare il papà è difficile: l'ex calciatore non è riuscito a trattenere le lacrime nello studio di Silvia Toffanin. "Abbiamo una famiglia molto unita, io mio padre l'ho vissuto a pieno. Ho avuto la fortuna di vivermelo fino a 87 anni, nonostante le difficoltà degli ultimi anni. Lui è stato il mio primo allenatore, per me è stato un punto di riferimento e lo è ancora oggi che se n'è andato. Lo sento dentro di me, lo porto con me ogni giorno. Gli ultimi 12 giorni ha sofferto tanto, la malattia ha preso il sopravvento. Lui voleva morire in casa, ha scelto il giorno della sacra famiglia per andarsene. Sembra un film, un copione già scritto. Così era lui, voleva lasciare il segno. Si vergognava di farsi vedere in quelle condizioni, ma non si poteva far niente" ha raccontato a Verissimo. Dopo aver ascoltato il videomessaggio dalla sorella Simona, Bettarini ha aggiunto: "La felicità di papà era la nostra unione. La cosa importante è che noi abbiamo fatto di tutto per stargli vicino ed è la cosa che ci fa stare sereni. I miei figli sono stati presenti, sapevano che il nonno non stava bene".

L'amore per i figli e il rapporto con Simona Ventura

"I miei figli sono molto più maturi di me alla loro età. Siamo molto legati, la famiglia ci sarà sempre qualsiasi cosa accada. Quando terminò il matrimonio, l'ho vissuto come un lutto perché volevo la famiglia dei miei genitori" ha raccontato Stefano Bettarini prima di rispondere alla domanda riguardo il suo rapporto con Simona Ventura: "Con lei alti e bassi. Rimane la mamma dei miei figli, la rispetterò sempre. Però le vite si dividono, ognuno vive con la propria coscienza". A differenza della sua ex che è convolata per la seconda volta a nozze con Giovanni Terzi, Bettarini ha aggiunto: "Io non mi sono risposato perché ho dato priorità ad altro, ai miei figli, a quello che so che fa piacere a loro. Avverto che questa cosa dei genitori che si risposano la vivono in maniera gelosa, possessiva. Li capisco. Non vorrei ferirli anche se un domani, quando cresceranno, capiranno che si possono prendere strade diverse".