Simona Ventura: “Chiara Ferragni mi ha chiamato per farle da guida su Sanremo 2023” Simona Ventura è una delle grandi protagoniste della televisione italiana, con un’esperienza tale da poter dispensare consigli anche a chi si approccia per la prima volta al mondo del piccolo schermo come Chiara Ferragni.

A cura di Ilaria Costabile

Simona Ventura è una delle grandi protagoniste della tv, che ha avuto esperienze di ogni tipo e quindi disposta a fornire consigli e delucidazioni a chi, invece, di televisione è un po' a digiuno. È il caso di Chiara Ferragni che, pur essendo la più nota imprenditrice digitale d'Italia, è però completamente avulsa alle dinamiche televisive, ragion per cui in vista del suo debutto sul piccolo schermo con Sanremo 2023 ha deciso di confrontarsi con la conduttrice, come racconta in un'intervista a SuperGuidaTv.

I consigli a Chiara Ferragni per Sanremo

Lo scorso anno doveva essere proprio Simona Ventura a calcare il palco dell'Ariston accanto ad Amadeus, ma purtroppo a causa del covid, non ha potuto prendere parte al Festival come avrebbe desiderato, ma ciò non significa che non possa dare un po' di incoraggiamento ad una delle future protagoniste della kermesse, ovvero Chiara Ferragni che proprio lei intervistò in una lungo speciale andato in onda su Rai2. Ed è così che la conduttrice racconta: "Mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po' da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio. Alla fine della fiera io sono per Sanremo e per Amadeus tutta la vita. Comunque c'è Chiara e quindi guarderò lei".

La seconda stagione di Citofonare Rai2

Per quanto riguarda i suoi progetti lavorativi, invece, Simona Ventura ha confermato la seconda stagione di Citofonare Rai2 che l'ha vista accanto a Paola Perego. Insieme hanno condotto un programma fresco, divertente che ha raccolto ottimi consensi e che ritornerà in onda a partire dal prossimo autunno: "Siamo state confermate sia io che Paola, l'amicizia è sempre quella e anche il bene che ci vogliamo. Vogliamo divertirci, ma soprattutto divertire le persone che sono a casa, riuscire a strappare un sorriso è già tanto".