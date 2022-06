Chiara Ferragni si prepara a Sanremo con Simona Ventura, che proponeva un Festival corale tra donne Simona Ventura incontra l’imprenditrice digitale che si prepara al suo Sanremo 2023. Immancabile lo scatto social della conduttrice che ha ammesso di seguire con fervore Chiara Ferragni e di nutrire per lei un affetto speciale.

A cura di Giulia Turco

Chiara Ferragni incontra Simona Ventura e si scambia consigli in vista di Sanremo 2023. L'influencer sarà per la prima volta co conduttrice del Festival di Amadeus e la sua presenza che si preannuncia già ricca di seguito. In attesa di scoprire chi saranno le altre donne che affiancheranno il direttore artistico, per prepararsi al meglio l'imprenditrice digitale ha preso un caffè con la conduttrice pioniera della tv, che calcò il palco dell'Ariston nel 2004, durante una delle più turbolente edizioni della kermesse musicale.

L'incontro tra Chiara Ferragni e Simona Ventura

Camicia di fresco lino color rosa Ferragni e mocassino al piede, Simona Ventura incontra a Milano l'imprenditrice digitale più famosa del mondo. Immancabile lo scatto social, accompagnato da una tenera dedica della conduttrice, che ha ammesso non solo di seguire con fervore Chiara Ferragni, ma anche di nutrire per lei un affetto speciale. "La mia stima per Chiara ha origini lontane. Anzi, direi di più, le voglio proprio bene!", scrive Simona Ventura a corredo del post pubblicato su Instagram. "Abbiamo tanti punti in comune, seppur in 2 mondi solo all’apparenza distanti", assicura. "Adoro la sua intelligenza, il suo coraggio, la sua curiosità! Grazie Chiara per aver pensato a me come moderno ‘Virgilio‘ nel mondo della tv". A lei vanno i migliori auguri per il Festival: "A Sanremo 2023 spaccherai!". L'influencer ringrazia la conduttrice per averle "svelato i segreti del suo Sanremo".

Simona Ventura rilancia un Sanremo fra donne

Ha calcato il palco dell’Ariston nel 2004 come prima donna, nell’edizione del direttore artistico Tony Renis. Un’edizione, la sua, che lei stessa ha definito “il tentativo politico di far implodere il festival di Sanremo”, ma che ha contribuito a restituirle lo spettro di come la tv cambia in base all’epoca in cui viviamo. Tutta esperienza, quella di Simona Ventura che, impegnata con la seconda da edizione del suo programma su Rai 2 in coppia con Paola Perego, quest’anno vestirà i panni di spettatrice, ma sempre con occhio critico. La presenza di Chiara Ferragni sul palco non può che esserle gradita. Intervistata da Fanpage per l’edizione 2022 infatti, Simona Ventura aveva rilanciato con entusiasmo l’idea di “un Sanremo corale, fra le donne, sarebbe una cosa bella”.