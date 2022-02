Simona Ventura a Fanpage.it: “Nel 2004 tentativo politico di far implodere il Festival di Sanremo” Simona Ventura è stata ospite della diretta Instagram di Fanpage.it poco prima dell’inizio di Sanremo 2022. Ha raccontato la sua esperienza alla guida del Festival nel 2004, le previsioni per questa edizione e i desideri per il futuro.

Mancano poche ore al Festival di Sanremo 2022 e tutto è ormai pronto. I Big hanno fatto la loro prima apparizione in pubblico sul red carpet, che per quest'anno si è trasformato in green carpet, sotto gli occhi attenti dei paparazzi. Gli ospiti sono pronti e lo è anche Amadeus, che sarà alla guida della kermesse musicale per il terzo anno consecutivo. In occasione dell'inizio di questa edizione, Simone Ventura, conduttrice del Festival nel 2004, è stata ospite della diretta Instagram di Fanpage.it per un commento sulle serate che stanno per prendere il via, tra i ricordi della sua partecipazione e i desideri per il futuro.

L'occasione mancata dell'anno scorso e il Festival 2022 con la famiglia

Quest'anno, Simona Ventura guarderà da casa il Festival di Sanremo, insieme alla sua famiglia: "Noi lo guardiamo in tv, i miei figli in streaming. Ci sono diverse multimedialità, a differenza degli scorsi anni. Questo è un grande evento, è la messa degli italiani. Lasciatecelo vivere in pieno". Se per questa edizione la conduttrice era consapevole fin dall'inizio di come sarebbero andate le cose, diversa è stata la situazione lo scorso anno, quando avrebbe dovuto prendere parte alla kermesse ma è risultata positiva al Covid: "L'anno scorso sono stata io a voler fare un tampone per serenità e sono risultata positiva. È stata un'occasione mancata, mentre quest'anno sapevo che ci sarebbe stata una scelta diversa e la accetto volentieri. Avrò magari altre occasioni per venire ospite a Sanremo. Vorrei venire dopo un'edizione molto altalenante, così è un pò più facile fare meglio".

"Mi piacerebbe un Sanremo corale fra le donne"

Simona Ventura ha condotto il Festival di Sanremo nel 2004 ed è stata una delle poche donne ad essere salita sul palco dell'Ariston con quel ruolo. Negli anni, però, non c'è mai stata una direzione della kermesse al femminile: "Non c'è mai stata una direttrice artistica. Ci sono state 5 donne che hanno fatto Sanremo da conduttori. Oltre a me, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Antonella Clerici e io voglio mettere anche Maria Giovanna Elmi". All'epoca, spiega la conduttrice, "non sarei stata in grado di fare il direttore", però in futuro si augura un'edizione in cui le donne possano supportarsi a vicenda, una con l'altra: "Mi piacerebbe un Sanremo corale, fra le donne, sarebbe una cosa bella".

L'esperienza di Simona Ventura alla guida di Sanremo

La conduttrice ricorda con Fanpage.it la sua esperienza alla guida della kermesse musicale, nel 2004, passando dai momenti di difficoltà a quelli di grande soddisfazione. In quell'anno non ci fu la consueta suddivisone dei cantanti tra Big e Giovani, ma un'unica competizione. E come già accaduto nel 1975, le case discografiche tentarono di boicottare la manifestazione, non inserendo nomi di spicco né tra i partecipanti alla gara né tra gli ospiti. "Politicamente si voleva portare via il Festival di Sanremo da Sanremo. È stata una cosa che esulava da me e dalla Rai, la volontà di fare implodere Sanremo", racconta Simona Ventura, "Fui chiamata a un mese e mezzo dalla messa in onda e capii che era uno dei treni che non avrei potuto perdere. Nessuno avrebbe rifiutato Sanremo". Alla fine, però, l'edizione riuscì a salvarsi, portando anche un pò di innovazione: "La cosa più bella è stata l'unità di una Rai che senza guardare le casate politiche si è unita per salvare la kermesse. È stata un'edizione che adesso viene ricordata come più innovativa, anche tra gli ospiti. È stata tosta, c'era una controprogrammazione ferocissima, ma ce l'abbiamo fatta".

Le impressioni sui cantanti di Sanremo 2022

Simona Ventura commenta anche i cantanti in gara in questa edizione, che unisce i veterani alle nuove promesse, in un mix di artisti sempre più sorprendente: "É bella questa commistione di giovani ed evergreen e Amadeus in questo ha tirato fuori tutto il suo talento. I ragazzi del talent sono forti sui social e sono contenta perché ho sempre lavorato affinché questi artisti avessero una vita fuori dal talent". La conduttrice racconta di quando era giudice a XFactor e bocciarono Mahmood, che ora invece è in gara tra i Big con Blanco: "Lo bocciarono Arisa e Morgan, ora dicono tutti che la loro sia la canzone più bella. Anche Gianni (Morandi ndr) è un'artista sempre innovativo".