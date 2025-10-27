Si avvicina a Maria De Filippi per chiederle un euro: “Non ce l’ho”, e interviene la sicurezza

È diventato virale un video pubblicato dal creator Primo Nero su TikTok. Nel filmato, il giovane intercetta Maria De Filippi a un evento sportivo a Roma e la trasforma involontariamente nella protagonista del video. “Oggi chiederò un euro a una persona speciale”, annuncia guardando la camera. Pochi metri più in là, in piedi accanto a Rudy Zerbi e Paolo Bonolis, c’è proprio la conduttrice. Primo Nero si avvicina e le chiede un euro; non avendo sentito, Maria si sporge per ascoltare meglio. Alla ripetizione della richiesta, la conduttrice ride e risponde di non avere monete con sé. Il creator insiste, per poi ritrarsi perché preoccupato dell’intervento della sicurezza: “Adesso arriva il bodyguard e mi mena”. In realtà, nulla di tutto ciò è accaduto: anche lo scherzo è stato accolto con disponibilità e il gruppo ha scattato le foto di rito insieme al giovane, pubblicate poi sui social.

Maria De Filippi al Palazzo dello Sport di Roma per assistere al trionfo di Alessio Sakara

Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Paolo Bonolis erano al Palazzo dello Sport di Roma per il BKFC 83 (Bare Knuckle Fighting Championship), dove il campione di MMA Alessio Sakara – conduttore di Tu sì que vales insieme a Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni e compagno di Raffaella Mennoia – ha conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi. La conduttrice e il suo team hanno assistito al trionfo del campione quasi al completo.

Chi è Primo Nero, il tiktoker del video con Maria De Filippi

Primo Nero è un giovanissimo influencer di origini ivoriane, noto per aver creato uno slang diventato virale con frasi come “Ce lo hai un euro?” e “Haiutooo”. La curiosità sul creator è aumentata anche per la sua riservatezza: non sono noti il suo vero nome, la sua età né il lavoro che svolge al di fuori dei video pubblicati sui suoi account.