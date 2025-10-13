Noemi e Luca ad Affari Tuoi stravolgono la partita con un cambio: “Crediamo in nonna”, e vincono

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, lunedì 13 ottobre, Noemi del Piemonte. Dalla provincia di Torino, è proprietaria di un negozio di abbigliamento e ha giocato accompagnata dal fidanzato Luca, soprannominato Lucone da Stefano De Martino: "Lavoro per lei, mi occupo della parte amministrativa (del negozio, ndr)" ha raccontato lui. Genitori di una bimba, dopo una lunga partita sono tornati a casa con 100mila euro.

La partita di Noemi ad Affari Tuoi

I primi sei tiri di Noemi si sono conclusi con l'eliminazione dal tabellone di 200mila euro, 100 euro, Gennarino, 300mila euro, 500 euro e 0 euro. Dopo la partenza altalenante, il dottore ha offerto il cambio: la pacchista e il fidanzato hanno deciso di rifiutarlo, e proseguire con i tre tiri con il loro pacco numero 17. Hanno eliminato dal tabellone 15mila euro, 5 euro e il pacco nero dal valore di 75euro. Il dottore, allora, ha proposto un assegno da 19mila euro: "Il tabellone è abbastanza bello, lo tritiamo", le parole di Noemi e Luca prima di rifiutare l'offerta.

Aperti i pacchi da 10 euro, 1 euro e 50 euro, il dottore ha proposto il cambio. "C'è un numero che mi chiama, prendo il 13 perché è stato il giorno del funerale di mia nonna. Ho trovato una collanina di mia nonna con questo numero" ha dichiarato Noemi prima di scambiare il suo 17, che conteneva 10mila euro. Dopo il tocco di Luca sul sedere di Herbert Ballerina, 20 euro sono stati eliminati dal tabellone, poi ancora 20mila euro. Il dottore, allora, ha offerto 25mila euro. Tritato l'assegno, Noemi ha aperto il pacco da 50mila euro.

Rifiutato il cambio, hanno eliminato dal tabellone 200 euro, l'unica cifra blu rimasta in gioco e Stefano De Martino ha potuto urlare: "Soldi sicuri".

Il finale di Noemi e Luca che tornano a casa con 100mila euro

Rimasti in gioco con 30mila, 75mila e 100mila euro, il dottore ha offerto alla coppia il cambio, rifiutato. Con il tiro a disposizione hanno pescato il pacco da 30mila euro e Noemi e Luca sono arrivati in finale con 75mila e 100mila euro. Il dottore ha offerto 87.500 mila euro: "Il 19 è la nascita di nonna, il 13 il giorno del funerale. Ho trovato una medaglietta con il 13, oggi è 13. Io rifiuterei" ha dichiarato Noemi. Il fidanzato Luca ha aggiunto: "Crediamo in nonna, tritiamo". Noemi e Luca sono tornati a casa con 100mila euro. "La nonna ci ha messo la sua mano", ha commentato De Martino prima di abbracciare la pacchista in lacrime.