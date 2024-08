video suggerito

Serena Williams e i figli rifiutati da un lussuoso ristorante di Parigi, la spiegazione del locale Sui social, Serena Williams ha raccontato che le è stato negato l’ingresso in lussuoso ristorante di Parigi, dove era arrivata insieme ai figli per pranzare, nonostante ci fossero tavoli vuoti. La tennista si trova nella capitale francese per assistere alle gare delle Olimpiadi 2024. La spiegazione del locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serena Williams si trova a Parigi per assistere alle Olimpiadi 2024. La star del tennis sta assistendo a numerosi eventi sportivi, dalle gare di nuoto (seduta al fianco di Federica Pellegrini) alle finali del suo sport, come quella tra Alcaraz e Djokovic. Sui social però, la tennista ha raccontato uno spiacevole episodio che le è capitato negli ultimi giorni mentre visitava la città. Un lussuoso ristorante della capitale francese, il The Peninsula, ha negato l'ingresso a lei e alla sua famiglia, nonostante il locale fosse vuoto. Lo sfogo sui social.

Il racconto di Serena Williams

Serena Williams ha deciso di raccontare sui social lo spiacevole episodio che le è capitato mentre si trova in visita a Parigi in occasione delle Olimpiadi. Arrivata in un lussuoso ristorante della città insieme ai figli, le è stato negato l'ingresso nonostante il locale, una terrazza panoramica dell'hotel La Peninsula, fosse vuoto. "Accidenti, mi è stato negato l'accesso al rooftop per mangiare in un ristorante vuoto, in uno dei posti più belli della città. Non era mai successo con i miei figli. C'è sempre una prima volta", ha scritto sul suo profilo X.

La spiegazione del locale

Il post di Serena Williams ha generato in breve migliaia di commenti e reazioni, che hanno spinto lo stesso locale a intervenire. Come riporta SkyTg24, il ristorante ha chiesto scusa alla nota tennista, spiegando di essere al completo e che gli unici tavoli al momento liberi non facevano parte della loro proprietà: "Purtroppo il nostro bar sul tetto era effettivamente al completo e gli unici tavoli liberi che hai visto appartenevano al nostro ristorante gourmet, L'Oiseau Blanc, che era completamente prenotato. Siamo sempre stati onorati di darvi il benvenuto e lo saremo sempre di nuovo". La vicenda ha generato commenti contrastanti, tra fan che ritengono non sia accettabile l'accaduto e altri che invece pensano sia assurda la pretesa della ‘regina del tennis' di trovare un tavolo libero.