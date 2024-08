video suggerito

Parolacce in diretta durante Musetti-Djokovic, i commentatori Rai: “Non posso dire cosa ha detto Lorenzo” Durante la gara di tennis Musetti-Djokovic alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono volate nuove parolacce in campo, finite in diretta su Rai2. I commentatori Rai hanno così scherzato sull’audio e spiegato il motivo per il quale il tennista italiano si è lamentato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nuove parolacce sono arrivate in diretta su Rai 2, dal campo, oggi, durante la sfida di tennis tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, partita alle ore 19. La gara di semifinale del torneo di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 è finita male per l'italiano, battuto nel secondo set per 6-2 dall'avversario: durante il primo set, Lorenzo Musetti si è lamentato della luce sul campo e il suo commento è stato udito dai telespettatori. È così nato un siparietto tra i due commentatori Rai, Luca Di Bella e Paolo Canè, che hanno preferito non ripetere quanto ascoltato.

Lo sfogo di Musetti e il commento in Rai

Mentre Luca Di Bella con Paolo Canè, commentatori Rai per le gare di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, raccontavano la partita tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, dal campo si è sentito uno sfogo del giocatore italiano piuttosto chiaro ai telespettatori e ai giornalisti: "Porca t*oia ogni volta sta luce di me*da". "Cosa ha detto?" ha allora dichiarato il commentatore Rai, il collega ha replicato: "Non te lo posso dire quello che ha detto. Non si vede, c'è poca luce secondo Lorenzo". Il siparietto è così diventato in poco tempo virale su X.

Episodio analogo è capitato durante la gara di Andrea Vavassori e Sara Errani contro gli olandesi Wesley Koolhof e Demi Schuurs.

L'audio dal campo in diretta su Rai 2: "Che due co*lioni, ditelo"

Anche due giorni fa un audio del campo ascoltato dai telespettatori di Rai 2 ha fatto chiacchierare e sorridere gli appassionati dei Giochi Olimpici. Mentre i commentatori raccontavano la partita di doppio misto di tennis, durata oltre due ore – e conclusasi con la sconfitta degli italiani, battuti dagli olandesi Demi Schuurs e Wesley Khoolof – sono arrivate le parole di un tecnico o di un commentatore sul campo: "Che due cog*ioni, potete dirlo in diretta. Grazie, grazie", le parole.