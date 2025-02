video suggerito

Sequestrata la villa di Gianluca Vacchi in Costa Smeralda: ha campo da padel e discoteca, vale 15milioni Confermato il sequestro della lussuosa villa di Gianluca Vacchi sulla collina di Pantogia, in Sardegna. La procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini per abuso edilizio, per il quale l'imprenditore è indagato. Secondo il corpo forestale, la struttura ricade su un'area a rischio idrogeologico.

A cura di Elisabetta Murina

Confermato il sequestro della lussuosa villa di Gianluca Vacchi sulla collina di Pantogia, in Sardegna. La procura di Tempio Pausania ha chiuso le indagini per abuso edilizio, dal quale è emerso che la struttura ricade su un'area a rischio idrogeologico. L'imprenditore non potrà quindi trascorrere le vacanze in Costa Smeralda, come è solito fare ormai da anni.

Sequestrata la villa di Gianluca Valli in Costa Smeralda

Nel marzo 2023 Gianluca Vacchi era stato indagato per abusi edilizi nella sua villa in Costa Smeralda, nella località di Pantogia (Olbia). La costruzione vale circa 15milioni di euro, ha una metratura di oltre 1.200 metri quadrati, un campo da padel all'interno, terrazze, piscine e anche una discoteca. Per i lavori di ristrutturazione avviati, l'imprenditore era finito nel registro degli indagati e il comune di Arzachena aveva disposto un'ordinanza di demolizione e ripristino di alcune aree. A distanza di quasi due anni, la procure di Tempio Pausania ha chiuso le indagini ed è stato confermato il sequestro della villa. "Ricade su un'area a rischio idrogeologico e a rischio frana, a pericolosità elevata ed è stata costruita in assenza di autorizzazione preventiva da parte dell’Ente preposto e in assenza di studio geologico", fa sapere il Corpo Forestale.

La difesa di Gianluca Vacchi: "L'edificio è conforme"

Insieme ai costruttori, anche l'imprenditore e influencer era stato iscritto nel registro degli indagati. All'epoca, i legali che lo rappresentavano, Gino Bottiglioni e Gian Comida Ragnedda, affermarono di essere pronti a dimostrare che "non c'è stato alcun abuso edilizio" e che l'edificio "è conforme a quanto autorizzato".