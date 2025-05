video suggerito

Selvaggia Lucarelli e David Parenzo litigano su X per il caso dei turisti israeliani: volano accuse pesanti La polemica tra la giudice di Ballando con le Stelle e il conduttore de La7 esplode su X dopo il caso dei turisti israeliani nel ristorante della proprietaria pro-Pal Nives Monda.

Su X è esplosa una lite che non è passata inosservata, complice il cotè di entrambi. Parliamo di Selvaggia Lucarelli e David Parenzo, che da giorni riflettono posizioni diamentralmente opposte sul caso della ristoratrice Nives Monda, protagonista di uno scontro con una coppia di turisti israeliani sabato scorso a Napoli, in un video diventato virale. Se la prima ha immediatamente espresso solidarietà verso la ristoratrice, il conduttore de La7 ha evidenziato come la Monda avesse pubblicato un messaggio contro i sionisti appena due giorni dopo gli attacchi del 9 ottobre.

Il botta e risposta

Il battibecco si è intensificato quando Lucarelli ha rilanciato un video postato da Rula Jebreal che mostrava le conseguenze di un bombardamento a Gaza. Parenzo ha replicato tagliente: "I due turisti sono forse responsabili di questo video che hai pubblicato? La tua ristoratrice, invece, scriveva questo a cadaveri ancora caldi, pochi giorni dopo il 7 ottobre. Aspetto ancora un tuo commento. Dopo aver mangiato il pandoro… (magari entro Natale 2026), posa la paletta di Ballando con le Stelle, e scrivi due righe. Grazie".

La risposta della Lucarelli non si è fatta attendere: "A un video con bambini con le teste sfracellate rispondi facendo ironia su Ballando e il Pandoro. Cominci a manifestare tratti di psicopatia come i tuoi amici che ridono mentre bombardano Gaza o si mettono le mutande femminili trovate nelle case degli sfollati in testa"

David Parenzo a Selvaggia: "Alzo la paletta, hai fatto un'operazione vergognosa"

Parenzo ha ribattuto: "Non rido affatto! Non permetterti di giocare con me su queste cose in modo furbetto: hai pubblicato un video terribile collegandolo alla vicenda dei due turisti israeliani cacciati dalla tua nuova amica di Napoli. Le due cose NON hanno alcun collegamento. A meno che tu non ritenga gli israeliani colpevoli, solo per il fatto di essere israeliani". Il giornalista ha poi concluso tirando in "ballo", è il caso di dire, la sua attività nel programma del sabato sera di Rai1: "Hai fatto un'operazione vergognosa, as usual. Alzo la paletta, come a Ballando con le Stelle, e voto 2 sperando tu migliori. I due turisti israeliani non mi risulta siano coinvolti nella guerra a Gaza".

La replica di Selvaggia non ha abbassato i toni: "Guarda che non è che se continui a taggare un programma di ballo in una discussione su un genocidio mi farai licenziare o racconti qualcosa di me. Stai raccontando te stesso, e nella maniera più disturbante". L'ultima parola è stata di Parenzo: "Ripeto la domanda: che c'entrano i due turisti con quelle immagini? Continui a scappare dal punto… un classico! Alzo le mani, non la paletta. Mi arrendo. Assolta per non aver compreso il fatto".