Scialpi: “Mio marito non mi sopportava più, vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana” Il cantante sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, al via da settembre. “Oggi per farsi notare basta qualche tatuaggio e la lingua in bocca”, dice a proposito del bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo 2022. “I giovani di oggi non conoscono le regole del successo”.

A cura di Giulia Turco

Scialpi sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti, a partire dal 22 settembre su Rai 1. “Sono contentissimo, sono sempre stato bravo con le imitazioni. Morandi, Zucchero, Renato Zero”, racconta il cantante in un’intervista rilasciata al Corriere. È il pretesto per dire di più sullo scenario musicale e della tv di oggi e per raccontare una vita sentimentale piuttosto tormentata.

La vita sentimentale di Scialpi

Lo scorso anno è stato ospite a Verissimo per raccontare di aver trovato di nuovo l’amore, dopo la fine del suo matrimonio con Roberto Blasi, sposato nel 2015. In quell’occasione aveva presentato al pubblico il suo nuovo compagno Leo, ma stando alle sue recenti dichiarazioni sembrerebbe che anche questo amore sia naufragato. “Non so cosa sia successo, non me lo ha mai detto”, spiega a proposito del matrimonio finito. “Non mi ero sposato perché va di moda, ma perché ho sempre cercato la famiglia che non ho avuto. I miei non c’erano mai e sono figlio unico”, spiega al Corriere. Nessuna ipotesi di tradimento, però. “No, forse lui non mi sopportava più, vivere in coppia è dura” ammette. “Se oggi mi sono riconsolato? Sì, no, non lo so. Vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana, domenica esclusiva, visto che quello per tutta la vita non è andato bene”.

Il successo negli anni 80 e il ritorno in tv

Artista e icona anni ’80, nel suo periodo d'oro Scialpi è stato un modello di trasgressione, con il suo look in pelle e borchie. Oggi il concetto di “trasgressione” nella musica come nello spettacolo è molto cambiato, così anche l’idea di successo. “Oggi il successo si compra, è solo marketing. La musica non esiste più, i cantanti italiani non so nemmeno come si chiamano, a parte i Maneskin. Però i manager gli hanno messo a disposizione 2 miliardi, così è facile”, riflette Scialpi.

Riguardo al bacio tra Rosa Chemical e Fedez sul palco di Sanremo 2023 commenta “Se lo avrei fatto? No. Oggi si pesca sempre più in basso, tra poco di caleranno i pantaloni”, commenta. “Per farsi notare basta qualche tatuaggio e la lingua in bocca”, continua. In quanto a Blanco e al suo show della scenografia di rose distrutta dice: “I giovani non conoscono le regole dello spettacolo. Blanco ha fatto casino e basta. Ci fosse stato Pippo Baudo invece di Amadeus, gli avrebbe detto ‘Vieni qui e chiedi scusa’”.