Samira Lui ospite di Tutto Sposi ma è nella casa del Grande Fratello Samira Lui è stata annunciata come ospite di una sfilata di Tutto Sposi in programma per il 29 ottobre 2023 a Napoli. La modella però attualmente è una concorrente del Grande Fratello. Sui social network tra i telespettatori è così scoppiato il caso: “È in nomination, reality pilotato”.

AGGIORNAMENTO: Il profilo Instagram ufficiale di Samira Lui con una story ha fatto chiarezza sulla questione: "Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira al fine di partecipare ad una sfilata è completamente falsa. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial".

È scoppiato un caso sui social network che vede al centro Samira Lui. L'ex Professoressa de L'Eredità, ora concorrente del Grande Fratello, è protagonista della locandina di Tutto Sposi Fiera che si terrà dal 26 al 29 ottobre a Napoli. La modella sarebbe attesa il 29 ottobre per la sfilata, ma i fan si chiedono come potrà partecipare se è ancora in gioco nel reality di Alfonso Signorini. "Avete spoilerato che Samira Lui uscirà dal GF!" hanno scritto molti telespettatori. In effetti, la concorrente è ora in nomination e stasera potrebbe essere una delle eliminate.

L'annuncio di Samira Lui a Tutto Sposi Fiera

"Ma in che senso Samira Lui sarà presente a questo evento se lei è nella casa del Grande Fratello?". Questo è solo uno dei commenti al post Instagram di Tutto Sposi, la Fiera Internazionale del Wedding che si terrà a Napoli dal 26 al 29 ottobre. Tra le modelle scelte per l'evento del 29 ottobre 2023 c'è l'attuale concorrente del reality, stando a quanto annunciato dalla pagina social della Fiera. Dovrebbe sfilare domenica 29 ottobre alle 19 alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Qui la locandina:

Da qui sarebbe scoppiato un caso che incastrerebbe il futuro di Samira Lui nella casa del Grande Fratello. Questa sera, giovedì 19 ottobre, sarà insieme ad altre concorrenti davanti al led per scoprire l'esito del televoto di cui è protagonista. "Tutto pilotato", "Facendola uscire le si fa un favore", alcuni commenti dei telespettatori.

Samira Lui è al televoto contro Rosy, Grecia e Valentina

Nell'ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso 17 ottobre Samira Lui è infatti finita in nomination: è finita tra le concorrenti più votate per dagli inquilini della casa di Cinecittà. A fare il suo nome sono stati Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Vittorio Menozzi. Ora sarebbe dunque a rischio eliminazione insieme a Rosy Chin, Grecia Colmenares e Valentina Modini.