video suggerito

Sabrina Salerno dopo l’intervento al seno: “Determinata e impaurita, sono pronta per il mio percorso” Sabrina Salerno invita le followers alla prevenzione dopo l’intervento al seno al quale si è sottoposta dopo la scoperta di un “nodulo maligno”. Ora è “pronta ad affrontare il mio percorso, che spero sia veloce e senza troppi intoppi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'operazione al seno a causa di un "nodulo maligno", Sabrina Salerno ha aggiornato il suo profilo Instagram per invitare le sue followers alla prevenzione. Dopo un controllo di routine effettuato lo scorso luglio, la showgirl è stata costretta al ricovero in ospedale: il 18 settembre è stata operata al seno ed è rientrata a casa "il giorno dopo l'intervento", come lei stessa ha raccontato. Nonostante il periodo vissuto tra paura e ansia, tutto è andato per il verso giusto: "Non vedo l’ora di tornare in palestra e sul palco".

Le parole di Sabrina Salerno

"In questo momento sto cercando di elaborare tutto quello che mi è successo in questi mesi. Sono una donna allenata a parare i colpi, non sempre gentili, che la vita mi ha riservato, ma una cosa è certa: gli avvenimenti negativi nascondono sempre un significato speciale e importante". Così comincia il lungo messaggio di Sabrina Salerno sui social, pubblicato a corredo di una foto che la ritrae in auto. La showgirl ha così continuato: "È essenziale per me trasmettere quanto sia importante questa parola: PREVENZIONE. Faccio la mammografia ogni anno da quando ho compiuto 35 anni e, oggi, con determinazione e allo stesso tempo paura, sono pronta ad affrontare il mio percorso, che spero sia veloce e senza troppi intoppi. Un abbraccio a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate giornalmente. Ovviamente, non vedo l’ora di tornare in palestra e sul palco".

L'operazione al seno dopo la scoperta di un nodulo maligno

Il 18 settembre 2024 Sabrina Salerno si è sottoposta all'intervento al seno, programmato dopo la scoperta di un nodulo maligno. Dopo essersi ripresa dall'intervento, dal letto di ospedale registrò una IG story per i fan per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute: "L'operazione è andata bene e mi dispiace di non poter rispondere a tutti. I social sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Vorrei ringraziarvi di cuore", le parole.