Sabrina Salerno dopo l’operazione al seno: “Si entra in un tunnel e si cerca la luce perché necessaria” In un breve video su Instagram, Sabrina Salerno ha voluto ringraziare tutti per l’affetto ricevuto in queste settimane: “Si entra in un tunnel e si cerca la luce perché è necessaria”. La cantante, 56 anni, era stata operata al seno dopo aver scoperto la presenza di un nodulo maligno. Oggi spera di poter tornare presto a esibirsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sabrina Salerno è tornata sui social dopo l'intervento chirurgico a cui si è sottoposta lo scorso 18 settembre. La cantante era stata ricoverata in ospedale e operata a causa di un "nodulo maligno" al seno. In una breve storia su Instagram, a qualche giorno di distanza, ha ringraziato tutti per l'affetto e ha fatto sapere di non veder l'ora di tornare a esibirsi.

Come sta Sabrina Salerno dopo l'intervento

Con una breve storia su Instagram, Sabrina Salerno ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questo delicato momento e che le hanno dimostrato affetto. "Sono uscita dall'ospedale il giorno dopo l'operazione. Vi ringrazio per il sostegno e l'affetto che mi avete dimostrato", ha detto la cantante. Poi ha voluto lanciare un messaggio a sostegno di tutte le donne che magari si trovano nella sua stessa situazione: "Abbraccio virtualmente tutte quelle donne che come me stanno facendo questo percorso. Si entra in un tunnel e si cerca la luce perché è necessaria. Quindi grazie di cuore". La cantante spera di poter tornare a esibirsi presto: "Mi sono data come scadenza un mese e incrociamo le dita".

L'operazione al seno dopo la scoperta di un nodulo maligno

Lo scorso 18 settembre, Sabrina Salerno aveva pubblicato un post su Instagram raccontando di essere pronta a sottoporsi a una operazione al seno. "Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia", aveva raccontato la cantante, spiegando che le era stato trovato un nodulo maligno al seno in seguito a un controllo di routine. "Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita", aveva poi aggiunto, ribadendo l'importanza della prevenzione.