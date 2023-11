Sabina Guzzanti su Giorgia Meloni: “Stamattina le ho parlato presentandomi come Joe Biden” Anche Sabina Guzzanti ne approfitta e scherza sulla disavventura “russa” di Giorgia Meloni: “Il problema non è come ingannarla, ma come riuscire a dire due parole perché parla solo lei”.

Sabina Guzzanti grande protagonista nella puntata del 3 novembre di Propaganda Live. Come è noto, la gag è sempre la solita: la telefonata-scherzo alla Premier Giorgia Meloni. È quindi ghiotta l'occasione, visto che c'è stato il caso della settimana: la finta telefonata del capo di stato africano alla presidente, ad opera del duo di comici Voxan e Lexus. La comica romana ha esordito: "Io stamattina le ho parlato ed ero Joe Biden. Ma senza fare chissà che, come capita".

Lo sketch di Sabina Guzzanti

Nello sketch, Sabina Guzzanti racconta di essersi finta Joe Biden e di essersi finta persino Silvio Berlusconi dall'aldilà: "Tanto loro c'hanno il Signore degli Anelli come riferimento, ci credono a ‘ste cose". E ancora le battute sullo scherzo telefonico dei russi: "Il problema non è come ingannarla, ma come riuscire a dire due parole perché parla solo lei. Pure con i russi ha fatto così, che hanno attaccato per disperazione". Poi, la finta telefonata di Giorgia Meloni in persona:

Presidente! Come no, ma l'abbiamo capito tutti benissimo che lei non c'era cascata. Questa mattina l'ha chiamata Biden, lo sa? Come? Ah, per l'Ucraina dice che va a finire come l'Afghanistan?

Il comico Lexus a Fanpage.it: "Meloni ingenua e vanitosa"

A Fanpage.it, il comico Lexus ha confermato la sua versione dei fatti riguardo lo scherzo, smentendo quindi il Governo Italiano: “Primo contatto per telefono, non via e-mail. Non parliamo con Cremlino o servizi, ma potrebbero averlo fatto i nostri capi. Meloni ingenua e vanitosa, come altri politici. Presto altri scoop per dimostrare le magagne che l’Occidente nasconde”. Questo è il senso degli scherzi telefonici: “Vogliamo mostrare quello che i media liberali occidentali non mostrano”, ha dichiarato a Fanpage.it “Lexus”, ovvero Alexei Stolaryov. Per la prossima settimana, infatti, sono stati annunciati nuovi scherzi già registrati.