Ronn Moss, l’ex Ridge di Beautiful: “Non vedo più nessuno del cast, era il momento di lasciare” Per 25 anni è stato Ridge Forrester della soap opera Beautiful, adesso invece Ronn Moss vuole essere riconosciuto soprattutto per la sua attività di cantante. E rivela: “Non seguo la soap e non vedo più nessuno del cast”.

A cura di Stefania Rocco

Per 25 anni ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester per la soap opera Beautiful, identificandosi con il personaggio al punto che è diventato difficile scrollarsi di dosso l’immagine dello stilista latin lover quando, qualche anno fa, ha deciso di abbandonare il progetto. Oggi Ronn Moss ha smesso di recitare per abbracciare la carriera di cantante e musicista rock. Carriera cui si dedica soprattutto in Italia, diventato il suo paese di adozione. “Devo dire che sono soprattutto grato alla notorietà che questo personaggio mi ha dato. È parte della mia vita, in fondo ho dedicato 25 anni al set, ho raccontato la sua storia e i suoi amori per un quarto di secolo. Adesso però sono contento che le persone inizino a conoscere anche Ronn Moss, il musicista”, ha raccontato al Corriere della Sera che lo ha incontrato a margine di un evento organizzato dal comune di Monza per raccogliere fondi da destinare ai paesi colpiti dall’alluvione in Romagna.

Ronn Moss: “L’Italia è la mia seconda casa”

Moss confida di trascorrere nella masseria acquistata anni fa in Puglia tutto il tempo che può. “È la mia seconda casa”, dice dell’Italia, “L’ho scoperta con un primo film girato in Sicilia prima di diventare Ridge, poi ho girato episodi di Beautiful in Puglia e sul lago di Como e me ne sono innamorato. Ora passo sei mesi in Italia e sto imparando anche l’italiano”. Milano, in particolare, gli ha rubato il cuore: “Mi piace l’atmosfera del lago, ma ora amo molto Milano, non tanto la metropoli moderna, ma la vecchia Milano, la parte più storica e monumentale”.

Ronn Moss ha tagliato i ponti con il cast di Beautiful

Moss ha abbandonato da anni la soap opera Beautiful, obbligando la produzione a cercare un attore che potesse interpretare al suo posto il ruolo di Ridge (scelta ricaduta sul collega Thorsten Kaye). Una scelta che non rimpiange e quando gli chiedono se abbia mantenuto un rapporto con gli ex colleghi di set, risponde: “Veramente no. Non vedo più nessuno del cast e non seguo nemmeno più le vicende dei Forrester. Non riuscivo a seguirle nemmeno quando giravo la soap perché davvero non avevo tempo di guardare la televisione! Avevo bisogno di tornare a scrivere canzoni”.