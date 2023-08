“Nonno Paolo Bonolis con il nipotino”, Sonia Bruganelli immortala l’ex marito in un momento tenero Sonia Bruganelli pubblica una foto dell’ex marito in un momento di gioco con il primo nipotino, Sebastiano, nato a fine 2022. Nonostante la separazione annunciata, il rapporto tra i due continua a mostrare grande solidità.

A cura di Andrea Parrella

Separati, ma comunque nonni. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazioneprima dell'estate, ma il loro rapporto di resta segnato da un affetto apparentemente inscalfibile. Bruganelli ha pubblicato sul suo account Instagram una foto dell'ex marito mentre il conduttore gioca con suo nipote, Sebastiano, nato a ottobre del 2022 dal matrimonio del figlio Stefano con la moglie Candice Hansen.

La foto pubblicata da Sonia Bruganelli

A catturare l'attenzione non è solo la tenera versione di Bonolis nei panni del nonno, scena decisamente inedita, ma anche il fatto che a catturare questo particolare momento sia stata proprio Sonia Bruganelli, a testimonianza che tra i due, nonostante la separazione, non ci sia stata una vera e propria spaccatura. "Nonno Paolo con il suo primo nipotino", ha scritto l'imprenditrice a corredo della foto che li ritrae in piscina insieme.

L'annuncio della separazione

Divisi ormai da mesi, il rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembra solidissimo, a conferma di quello che i due avevano annunciato prima della loro decisione, preannunciando che la solidità della relazione e dell'affetto reciproco non sarebbe mai stata messa in discussione. Tant'è vero che quest'estate sono sempre andati in vacanza insieme con gli amici e i figli e la foto pubblicata da Bruganelli conferma proprio queste premesse.

Foto che colpiscono perché in fondo Bonolis e Bruganelli, con il loro annuncio, hanno rotto una sorta di tabù, nel tentativo di dimostrare che dopo tanti anni di matrimonio la separazione di una coppia può sopraggiungere come qualcosa di fisiologico, in virtù di mancanza di stimoli e sollecitazioni. Eppure, nonostante questo, non ‘è necessario arrivare a drastiche azioni e alla necessità di manifestazioni di odio. Una necessità che vale soprattutto per personaggi pubblici e assai popolari come il conduttore e la sua ex moglie.