Romina Power e il Ballo del Qua Qua con John Travolta: “Con me fu un successo enorme”

Romina Power è intervenuta sulle pagine di Libero per commentare l'esibizione di John Travolta nella seconda serata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus e Rosario Fiorello. L'interprete originale del Ballo del Qua Qua ha dato il suo commento sulla ‘peggiore gag della storia della tv‘ secondo lo stesso Fiorello: "Con me fu un successo enorme".

Romina Power ha persino difeso l'esibizione di Fiorello e Amadeus, trovando che invece si sia esagerato troppo con le critiche:

Mi ha molto divertito l'interpretazione di Fiorello e Amadeus del Ballo del qua qua. Penso che si esageri con le polemiche. Sicuramente voleva essere un momento leggero, spiritoso. Forse Travolta non era il personaggio adatto. All’estero questa canzone, comunque non viene vista con lo snobismo con cui viene percepita qui in Italia per un certo tipo di pubblico. Beyoncé l’ha ballata in un suo concerto, Kabir Bedi l’ha ballata con me, ci sono riferimenti a quella canzone in varie serie televisive americane. A me venne proposta per i bambini, e, siccome all’epoca ne avevo due piccoli, mi divertiva l’idea. Dopo l'enorme successo volevano che io continuassi su quella linea, ma mi sono rifiutata.