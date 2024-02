Come ha reagito la stampa estera al ‘Ballo del Qua Qua’ di John Travolta a Sanremo 2024 John Travolta che balla il ‘Ballo del Qua Qua’ con Amadeus e Fiorello è il momento più chiacchierato della seconda serata del Festival di Sanremo. Una gag che ha fatto il giro dei social e del web, in Italia e non solo. Cosa ne pensa la stampa estera di quel siparietto? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Il momento più chiacchierato della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in onda lo scorso 7 febbraio, è stato senza subbio il "ballo" di John Travolta. Il noto attore, protagonista di film come Pulp Fiction e Grease, è stato coinvolto da Amadeus e Fiorello in un ‘Ballo del Qua Qua' fuori dal Teatro Ariston, che ha attirato l'attenzione dei media italiani e non solo. Cosa ha detto la stampa estera della sua performance?

"John Travolta inespressivo, non riusciva a sorridere"

Tra le tante testate estere che hanno raccontato l'evento c'è l'inglese Daily Mail, che a John Travolta e al suo ‘Ballo del Qua Qua' con Amadeus e Fiorello ha dedicato un articolo. "L‘attore sembrava poco contento di essersi offerto volontario", si legge. E poi ancora: "La star di Hollywood non è riuscita a sorridere mentre eseguiva le mosse". Insomma, un resoconto che evidenzia come, dal loro punto di vista, l'attore stesse eseguendo la gag controvoglia. Lo stesso Fiorello, proprio questa mattina, ha sottolineato come quel momento fosse una gag venuta male, di cui l'attore non avrebbe firmato la liberatoria per la diffusione.

Anche l'agenzia Reuters ha posto l'attenzione sull'espressione di Travolta mentre si muoveva ‘imitando le mosse da pollo' con tanto di ballerini al suo fianco vestiti di giallo e arancione, a imitare l'animale. "Un'espressione impassibile mentre si girava accanto a due conduttori televisivi ridenti", si legge.

"Non sapeva che il peggio doveva ancora venire"

Fiorello ha definito il momento con John Travolta e Amadeus una gag venuta male e anche lo stesso attore è apparso imbarazzato per la situazione. Un'impressione che ha avuto anche il pubblico da casa, come se l'intero Festival fosse tornato indietro di dieci anni. La presenza della star nel corso della serata è iniziata prima sul palco dell'Ariston, quando con il conduttore ha messo in scena alcuni passi delle sue più iconiche interpretazioni, poi fuori dal teatro il momento del ‘ballo del pollo', come è stato definito da alcuni media esteri. "Non sapeva che il peggio doveva ancora venire", si legge su Yahoo News. Un'opinione che condivide anche Euro News, definendo "bizzarro" il ballo dei tre performer.