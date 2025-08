Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne in ospedale, come sta: “Ho scoperto di avere un problema”

Riccardo Guarnieri in ospedale. L'ex cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto preoccupare i fan riguardo le sue condizioni di salute, poi un messaggio di spiegazione: "Ho scoperto di avere un piccolo problema". Lontano dalle telecamere del programma, l'uomo ha cambiato vita e oggi lavorerebbe come cameriere e sommelier in un lussuoso ristorante in Puglia.

Cosa è successo a Riccardo Guarnieri, la foto dall'ospedale

Sul suo profilo Instagram Riccardo Guarnieri ha pubblicato uno scatto che lo ritraeva in ospedale con delle flebo al braccio e sul polso il braccialetto usato per identificare i pazienti. La foto ha fatto subito preoccupare i fan, tanto che poco tempo dopo l'ex cavaliere di Uomini e Donne è intervenuto per spiegare cosa stava accadendo: "Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo, siete in tantissimi. Rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile". Anche in questa circostanza, non sono mancati messaggi negativi e continue critiche, come lui stesso ha sottolineato: "Grazie di cuore invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi. Voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio”.

La vita di Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne: cosa fa oggi

Dopo essere stato uno dei protagonisti del trono Over di Uomini e Donne, oggi Riccardo Guarnieri avrebbe cambiato vita. In ambito sentimentale, dopo la relazione finita con Ida Platano, ha voltato pagina al fianco di una donna lontana dal mondo dello spettacolo, a cui è legato da quasi due anni e di cui al momento non si conosce l'identità. Quanto al lavoro, stando a quanto riporta il sito Isa e Chia, lavorerebbe in un ristorante stellato nel Salento, in Puglia, e sarebbe "molto gentile e professionale".