Reunion del cast di Mamma ho perso l'aereo: è la prima volta insieme dopo più di 30 anni I fratelli e i cugini di Kevin di Mamma ho perso l'aereo si sono incontrati per la prima volta dopo oltre 30 anni dall'uscita del film. A documentare la reunion degli attori del film cult degli anni '90, il negozio che li ha ospitati a New York. Assente Macaulay Culking.

A cura di Gaia Martino

La famiglia McCallister si è riunita dopo oltre 30 anni dal loro ultimo incontro. Parliamo dei protagonisti del film Mamma ho perso l'aereo che in occasione di un evento hanno avuto modo di incontrarsi e trascorrere del tempo insieme. Kristin Minter, Michael C. Maronna, Devin Ratray, Angela Goethals e Jedidiah Cohen – che hanno vestito i panni dei cugini e fratelli del piccolo Kevin – si sono scattati una foto di gruppo al Pandora's Box Toys & Collectibles a New York, negozio che ha poi diffuso lo scatto attraverso i suoi canali social. Assente Macaulay Culkin.

La foto della reunion dei McCallister

I protagonisti della foto della reunion di Mamma ho perso l'aereo sono Devin Ratray, Angela Goethals e Michael C. Maronna – che nel film hanno interpretato rispettivamente i fratelli di Kevin, Buzz, Linnie e Jeff – e Kristin Minter e Jedidiah Cohen che hanno vestito i panni dei cugini, Heather e Rod. "Questa è stata la prima volta tutti insieme, dopo oltre 30 anni" ha scritto la pagina di Pandora's Box Toys & Collectibles a New York, il negozio che ha ospitato gli attori per un evento dedicato al film cult che ancora oggi viene trasmesso nel periodo natalizio sulle reti televisive di tutto il mondo.

Perché Macaulay Culkin era assente alla reunion

L'assenza rumorosa alla reunion è stata sicuramente quella di Macaulay Culkin, il protagonista del film cult degli anni '90 nei panni di Kevin. L'attore non era presente perché attualmente si trova in tour negli Stati Uniti con Home Alone: A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, spettacolo evento che prevede la proiezione del film seguita da un'intervista moderata all'attore oggi 44enne e arricchita dall'incontro con il pubblico. Il tour è iniziato sabato 30 novembre a Buffalo e proseguirà fino al 15 dicembre dove si concluderà a Medford, Massachusetts.