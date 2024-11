video suggerito

Re Carlo fa 76 anni, William e Kate lo prendono in giro con una foto: “Ecco sua maestà” Oggi Re Carlo compie 76 anni. Il compleanno arriva in un momento particolare per i reali inglesi, visti i problemi di salute di Camilla e del sovrano, che da mesi lotta da mesi contro un tumore. William e Kate stemperano la tensione postando una sua foto inedita sui social. Lo scatto risale al 2018: “Auguri di buon compleanno al nostro re”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Il 14 novembre Re Carlo compie 76 anni. Il compleanno arriva in un momento particolare per i reali inglesi. Il sovrano, infatti, lotta da mesi contro un tumore e anche la regina Camilla nella ultime settimane sta avendo problemi di salute. E se Kate Middleton, nel frattempo, sembra in ripresa dal cancro, dall'altro lato le preoccupazioni non mancano anche per i rapporti tesi con il principe Harry, viste anche le voci sul presunto divorzio da Meghan Markle. Insomma, la situazione per i reali non è delle migliori. Proprio per questo, probabilmente, William e Kate hanno deciso di alleggerire il momento delicato con una foto inedita di sua maestà. A corredo il messaggio: "Esprimiamo i nostri auguri di buon compleanno al re".

Gli auguri di Kate e William per il compleanno di Re Carlo

Lo scatto pubblicato dai principi del Galles sul loro profilo ufficiale Instagram risale all'ultimo viaggio in Australia del sovrano, nel 2018. L'intento era quello di fargli gli auguri sui social per il suo compleanno ma lo scatto atipico, in cui il sovrano appare molto meno formale rispetto al solito, fa pensare che i reali abbiano in qualche modo voluto alleggerire la tensione dell'ultimo periodo, visti i problemi di salute del re e i rapporti tesi con suo figlio Harry.

I festeggiamenti ufficiali per il compleanno del sovrano si terranno nel giorno del Trooping The Colour, ossia quello di nascita effettivo di re Carlo, e saranno riservati esclusivamente alla famiglia. Quest'anno, tuttavia, saranno celebrati probabilmente in modo contenuto, visto che la regina Camilla è ancora convalescente a causa di un’infezione al petto. Nel frattempo, anche sul profilo ufficiale della Royal Family è arrivato un messaggio di auguri.

I problemi di salute di Re Carlo

La notizia che a Re Carlo III fosse stato diagnosticato un cancro risale allo scorso febbraio, quando Buckingham Palace annunciò che il sovrano avrebbe rimandato ogni impegno pubblico durante il trattamento e le cure necessarie. Carlo, tuttavia, continua a lavorare nei limiti del possibile per le pratiche che gli competono. "Sua Maestà oggi ha iniziato un programma di cure regolari, durante il quale i medici gli hanno consigliato di posticipare le mansioni di pubblico interesse. Per tutto questo periodo, Sua Maestà continuerà ad svolgere gli affari di Stato e le pratiche ufficiali come sempre" fu comunicato al tempo da Londra. La scoperta della malattia avvenne dopo il ricovero a cui Carlo si era sottoposto nei giorni precedenti per una problema alla prostata, che lo aveva costretto anche a una operazione chirurgica programmata.