Raven-Symoné: “Liposuzione e riduzione del seno da minorenne, mi fu suggerito da mio padre”

A cura di Stefania Rocco

Raven-Symoné ha raccontato di essersi sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica prima ancora di compiere 18 anni. In particolare, una liposuzione e due interventi di riduzione del seno. Nel corso di un episodio di The Best Podcast Ever with Raven and Miranda, l’attrice, oggi 37enne, ha raccontato di avere deciso di intervenire sul suo corpo dopo essere stata fortemente incoraggiata dal padre al quale aveva raccontato di vergognarsi del suo pesi. “Se faccio una liposuzione, la gente smetterà di dire che sono grassa?”, fu la domanda che la spinse a decidere di sottoporsi agli interventi, domanda che la giovane aveva cominciato a porsi da tempo a causa delle sue difficoltà ad accettarsi.

Le complicazioni dopo l’intervento di riduzione al seno

Raven ha raccontato di essere stata male dopo essersi sottoposta al primo intervento di riduzione del seno. “Ricordo di essermi svegliata e di avere visto tutto. Ho cominciato ad avere la bocca secca e ho perso i sensi”, ha rivelato la star di Disney Channel. Ha aggiunto di non riuscire a ricordar molto di quel momento, aggiungendo di essersi sentita come “dissociata” dalla realtà. Ha quindi aggiunto che, nonostante il dolore, le complicazioni e la giovane età, non si è pentita di quell’intervento: “Il mio seno è tornato a crescere ma non fino a dimensioni tanto grandi”. Ha però consigliato a quanti la seguono di attendere che il corpo sia completamente sviluppato prima di sottoporsi a qualsiasi tipo di intervento chirurgico.

La dieta di Raven-Symoné, ha perso oltre 30 chili

Già in passato, l’attrice aveva raccontato di avere lottato a lungo contro i suoi problemi di accettazione corporea. Nel 2022, ha rivelato di essere riuscita a perdere oltre 20 chili grazie al supporto della moglie Miranda Pearman-Maday e a una dieta priva di zucchero. Nel 2021, aveva perso altri 10 chili circa. “Ho deciso di perdere peso per essere in salute”, aveva confessato l’attrice, spiegando che a spingerla non erano state solo ragioni di natura estetica.