Ragazzo uccide l’uomo che picchiava la madre a Chicago, Nicki Minaj: “Lo aiuterei per il college” Con una storia Instagram, Nicky Minaj ha espresso la sua opinione sul fatto di cronaca successo di recente a Chicago, dove un 14enne ha sparato all’uomo (Jeremy Brown) che stava aggredendo sua madre (Carlishia Hood): “Lo aiuterei se volesse andare al college. È quello che tutti i figli dovrebbero fare per le madri”.

A cura di Elisabetta Murina

Nicky Minaj ha espresso la sua opinione sul fatto di cronaca successo di recente a Chicago: un 14enne ha sparato all'uomo, di nome Jeremy Brown, che stava aggredendo sua madre, Carlishia Hood, vicino alle casse di un fast food della città. Un gesto fatto in difesa della donna che, per la cantante americana, è esemplare, tanto che lo ha definito "un vero eroe" e si è offerta di pagare per lui il college, qualora volesse frequentarlo.

Le parole di Nicki Minaj sui fatti

Con una storia su Instagram, la cantante è intervenuta per commentare la vicenda, sostenendo che il quattordicenne sia "un vero eroe", tanto che si è anche offerta di dargli sostegno in maniera concreta per il suo futuro: "Lo aiuterei se volesse andare al college. È quello che tutti i figli dovrebbero fare per le loro madri". Poi, quasi rivolgendosi alla donna, ha aggiunto: "Ha cresciuto un gran figlio e dovrebbe esserne orgogliosa". Nicky Minaj crede anche che quanto accaduto non sia casuale, anzi: "Dio sapeva prima di lei che sarebbe stata assalita quel giorno e ha fatto sì che avesse protezione. Dio è buono".

Cosa è successo a Chicago tra Carlishia Hood e Jeremy Brown

Il fatto è accaduto lo scorso 18 giungo a Chicago, nel quartiere West Pullman, in particolare al fast food Maxwell Street Express. Un uomo, jeremy Brown, stava litigando animatamente con una donna, Carlishia Hood, proprio vicino alla cassa. Brown stava per colpire violentemente la donna quando è intervenuto il figlio di lei. Il ragazzo, 14 anni, che nel stava aspettando in macchina, è entrato nel locale probabilmente avvertito con un messaggio dalla madre. Quando ha visto Brown sul punto di picchiarla, gli ha allora sparato un colpo di pistola. Secondo l'accusa, dopo il gesto, l'adolescente l'avrebbe seguito seguito fuori, sparandogli per strada dopo che la madre gli avrebbe detto di finirlo.