Raffaello Tonon: “Sono irriconoscibile? Non sono più schiavo del sesso e dell’amore, preferisco mangiare”

Raffaello Tonon ha replicato alle critiche di coloro che lo hanno definito “irriconoscibile” e si sono chiesti che cosa gli sia successo. Il 45enne ha spiegato di non avere più voglia di prendersi cura del suo aspetto: “Non piacevo a vent’anni, figurati oggi”.

Raffaello Tonon ha risposto alle critiche. Nei giorni scorsi, Luca Onestini ha pubblicato le foto che ritraevano la loro reunion in occasione di un progetto professionale che li vede entrambi protagonisti. Nei commenti, tuttavia, c'è chi ha puntato il dito contro l'aspetto fisico di Tonon giudicandolo "irriconoscibile". Il quarantacinquenne ha replicato in un lungo post pubblicato nelle storie su Instagram.

Raffaello Tonon non si tira di certo indietro quando si tratta di rispondere alle critiche. Così, si è rivolto a coloro che hanno rimarcato uno stravolgimento del suo aspetto fisico: "Ho letto tante volte: ‘Cosa è successo a Tonon, è irriconoscibile". Quindi ha voluto replicare lui stesso: "Tonon odierno ha mangiato anche il vecchio Tonon". Ha spiegato che gli è capitato, come succede a molti, di cadere e rialzarsi. In passato Tonon ha confidato di avere sofferto di depressione. Dopo un periodo difficile della propria vita, non se ne esce necessariamente più forti: "Bisogna considerare i danni allo ‘scheletro' caso per caso".

Tonon ha fatto sapere che le sue cadute sono state causate dalle spinte di terze persone "rendendo tutto più doloroso". Oggi non gli importa più di stare attento al suo corpo: "Non mi interessa più, non ne ho voglia". E ha aggiunto che alla sua età, 45 anni, intende concedersi il lusso di non privarsi di nulla "fottendomene della pressione, degli zuccheri, degli esami". E ha concluso con una riflessione amara. Non piaceva a vent'anni ed è certo di non poter piacere neanche oggi: