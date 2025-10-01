Raffaello Tonon risponde alle critiche sul suo corpo: “A 46 anni sto bene così, non mi interessa piacere”

Raffaello Tonon ha risposto alle critiche ricevute per il suo aspetto fisico, in particolare sui social, dove è stato definito “irriconoscibile”. L’ex opinionista tv, oggi oste, non ha più interesse nel piacere agli altri e sta bene con se stesso: “A 46 anni sto bene così. Voglio mangiare, bere e togliermi le mie soddisfazioni”.

Raffaello Tonon risponde alle critiche. L'ex opinionista tv, oggi oste di in Emilia Romagna, era stata attaccato per il suo aspetto fisico e per aver "preso peso". Sui social, dopo che l'amico Luca Onestini ha pubblicato uno scatto insieme, era stato definito "irriconoscibile". "Oggi, a 46 anni, sto bene così. Non mi interessa piacere", ha spiegato facendo chiarezza.

"A 46 anni sto bene così, non mi interessa piacere agli altri"

Ospite de La Volta Buona, nella puntata del 1 ottobre, Raffaello Tonon è tornato a parlare delle critiche ricevute sui social, dove a causa del suo aspetto fisico è stato definito "irriconoscibile". L'ex opinionista tv, oggi oste di professione, ha spiegato di non avere più interesse nel piacere ad altre persone: "Quando avevo 25 anni volevo piacermi e conquistare, oggi che ne ho 46, con quello che ho vissuto nel mio privato, sto bene così". Tonon ha spiegato di essere in pace con la propria immagine e di non volersi privare di nulla: "Voglio mangiare, bere, togliermi la soddisfazione di una brioche se mi fa. Non mi interessa investire quattrini nel fare una liposuzione. Una sola cosa mi preoccupa, che se trascuro l'aspetto della salute, avrò più problemi in futuro".

Circa 10 anni fa, Ton ton si è sottoposto a un intervento di liposuzione, che ha cambiato il suo corpo ma solamente nel breve periodo. "Se oggi sono così, l'errore e la colpa sono miei", ha infatti spiegato. "Mi sono rivolto a un bravo chirurgo plastico, che mi disse che dovevo rieducarmi all'alimentazione e anche muovere le chiappe, sennò a breve sarei tornato come prima. E così è stato", ha aggiunto.

Cosa fa oggi Raffaello Tonon: la vita lontano dalla tv

Ormai da diversi anni la presenza in tv di Raffaello Tonon è nettamente diminuita, fino a ridursi a qualche sporadica apparizione nei programmi. Ad oggi, infatti, ha cambiato totalmente vita: si è trasferito in Emilia Romagna, a Cattolica, dove gestisce un'osteria. "Sono un oste forte, riesco sempre a trovare la forza. Da responsabile gli impegni non mancano ma ho il vantaggio di essere una persona libera, non ho mariti, non ho mogli, non ho figli, non ho nipoti", ha raccontato a Fanpage.it a proposito della sua vita da oste.