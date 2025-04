Principe Harry accusato di molestie e bullismo: “È sconvolto e ferito, si sente come se gli avessero tagliato un dito”

video suggerito

Il Principe Harry si è dimesso da patron della ong Sentebale – l'ente di beneficenza che aveva fondato in onore della principessa Diana – dopo essere stato accusato di bullismo dalla presidente Sophie Chandauka. Le indagini in corso chiariranno la verità. Intanto un amico di Harry lo descrive prostrato per l'accaduto.

Come sta Harry dopo le accuse, parla un amico

La dottoressa Sophie Chandauka ha accusato il Principe Harry di "abuso di potere, bullismo, molestie e misoginia". In questi giorni, Alex Rayner – amico di vecchia data di Harry – è intervenuto sul Daily Mail per difenderlo: "Sono felice di parlare per lui e raccontare come sta vivendo questa situazione spaventosa". E ha continuato:

È affranto e sbalordito all'idea che l'ente di beneficenza che ha fondato quando era solo un adolescente sia stato preso in ostaggio dalla presidente. È sconvolto, ferito e addolorato dalle cose che si stanno dicendo sul suo conto. È troppo presto per dire se proverà a riprendersi l'ong. Si sente come se gli avessero tagliato un dito.

Si è dimesso da Sentebale, l'ente di beneficenza fondato in onore di Diana

Alex Rayner ha spiegato che il Principe Harry aveva fondato Sentebale con l'intento di rendere omaggio alla madre, la principessa Diana Spencer: "Ha fondato Sentebale con un compagno di scuola quando la morte di sua madre era ancora un ricordo fresco. Al momento è completamente scioccato da ciò che è stato detto e dalle accuse che gli sono state mosse". Il Principe Harry e il Principe Seeiso, intanto, hanno rassegnato le dimissioni. In un comunicato diramato da US Weekly si legge:

Ciò che è accaduto è impensabile. Siamo sotto shock per il fatto di doverci dimettere ma abbiamo delle responsabilità nei confronti di coloro che beneficiano delle attività di Sentebale.

La Charity Commission indaga per fare chiarezza.