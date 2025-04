Arrestato Haley Joel Osment: l’attore è stato accusato di ubriachezza molesta e possesso di droga

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'attore Haley Joel Osment è stato arrestato lo scorso martedì 8 aprile per "condotta indisciplinata" dovuta all'ubriachezza e al possesso di sostanze stupefacenti. People.com fa sapere che la polizia l'ha raggiunto in un rifugio sciistico dopo che la polizia ha ricevuto una segnalazione sul suo comportamento indisciplinato. L'attore, diventato noto con il ruolo del figlio di Forrest Gump, è stato trovato in possesso di una sostanza stupefacente.

L'arresto di Haley Joel Osment

Haley Joel Osment, 37 anni, è stato arrestato lo scorso martedì 8 aprile al parcheggio del Mill Base Lodge della Mammoth Mountain Ski Area dopo essere stato fermato dalla polizia in stato di ubriachezza e in possesso di sostanze stupefacenti. Qualcuno avrebbe segnalato la sua "condotta indisciplinata" sulla montagna. La notizia arriva soltanto nelle ultime ore attraverso una testimonianza riportata dalla rivista statunitense che svela le parole di una fonte vicina alla polizia. Quest'ultimo ha spiegato che la sostanza che gli avrebbero trovato addosso era cocaina: "La stiamo analizzando, presto avremo i risultati". Il sergente Jason Heilman ha poi aggiunto a People che ora "non è più in custodia", ma è stato accusato di "Ubriachezza molesta e possesso di sostanze stupefacenti". Quanto accaduto sarebbe ora oggetto di indagine.

I problemi con la giustizia di Haley Joel Osment

L'attore aveva già avuto problemi con la giustizia. Nel 2018 si rese protagonista di una lite verbale con la polizia all'aeroporto McCarran di Las Vegas, durante il Super Bowl di quell'anno. Anni prima, nel 2006, a 18 anni, fu accusato di guida in stato di ebbrezza dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale. Si dichiarò colpevole non solo perché guidava ubriaco, anche per il possesso di marijuana: fu così condannato a tre anni di libertà vigilata.