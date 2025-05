Michael Pitt arrestato: l’attore di Dawson’s Creek accusato di abusi sessuali e violenza domestica

video suggerito

A cura di Gaia Martino

L'attore statunitense Michael Pitt è stato arrestato con l'accusa di abusi sessuali e violenza domestica. Il 44enne che ha recitato in numerose serie televisive come Dawson's Creek, Boardwalk Empire – L'impero del crimine, e film come Last Days, tra il 2020 e il 2021 avrebbe aggredito in diverse occasioni la sua ex fidanzata. Stando alla notizia che arriva soltanto in queste ore, sarebbe stato arrestato lo scorso venerdì 2 maggio con l'accusa di "aggressione con arma, violenza sessuale e fisica". Si sarebbe dichiarato non colpevole e avrebbe pagato la cauzione per essere rilasciato.

L'arresto di Michael Pitt

TMZ riporta la notizia secondo la quale lo scorso venerdì sera, 2 maggio, Michael Pitt è stato arrestato con le accuse di aggressione sessuale e fisica ai danni della sua ex fidanzata. I fatti risalirebbero al periodo tra aprile 2020 e agosto 2021 e si sarebbero verificati nell'appartamento dell'attore. Avrebbe aggredito sessualmente la sua ex fidanzata prima di colpirla con "un blocco di cemento", scrive il tabloid americano. L'attore si sarebbe dichiarato non colpevole di tutte le accuse mosse contro di lui: "Ha pagato una cauzione di 100.000 dollari ed è stato rilasciato".

Le parole dell'avvocato di Michael Pitt

L'avvocato di Michael Pitt, Jason Goldman, ha dichiarato a TMZ che a muovere le accuse sarebbe stato un "individuo squilibrato". Ha descritto l'attore come "un professionista affermato a cui non è mai sfiorata l'idea di commettere tali crimini". L'avvocato racconta che l'accusa "è priva di fondamento" ed è stata mossa "in modo sospetto": "Questo caso sarà archiviato", ha concluso. Nella biografia Wikipedia di Michael Pitt si legge che già aveva avuto problemi con la giustizia. Nel 2022 fu arrestato con l'accusa di aggressione e furto, prima di essere ricoverato in ospedale ritenuto "emotivamente disturbato". Fu accusato di aver lanciato oggetti contro alcune persone dal tetto di un edificio.