video suggerito

Rocco Siffredi accusato di abusi, il produttore: “Serve giustizia per le vittime dei cattivi attori porno” Tommie McDonald, produttore e podcaster che per 8 anni ha lavorato sui set porno tra cui quelli di Rocco Siffredi, ha rotto il silenzio sui social dopo il servizio de Le Iene che lo vede tra i testimoni delle violenze di cui è accusato il divo dei film a luci rosse. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Durante la puntata de Le Iene di martedì 15 aprile su Italia1, è andato in onda il servizio su Rocco Siffredi, accusato di abusi e violenze da parte di attrici porno che hanno lavorato con lui. Tra le testimonianze raccolte da Roberta Rei, inviata del programma che si è occupata del caso, anche quella di Tommie McDonald, produttore e podcaster che per 8 anni ha lavorato sui set porno, mondo dal quale è uscito proprio per denunciarne le storture. Secondo le accuse, le produzioni di Siffredi non avrebbero rispettato i consensi delle attrici. Dopo il servizio McDonald, sui social, ha aggiunto: "Questo è un passo in avanti per ottenere giustizia".

Le parole di Tommie McDonald dopo il servizio de Le Iene

Con una IG story, Tommie McDonald, il produttore che ha lavorato per 8 anni sui set porno, ha commentato il servizio di Roberta Rei de Le Iene che ha fatto luce sugli abusi nelle produzioni di Rocco Siffredi. "Se parlate italiano, potete vedere l'inchiesta sui presunti abusi di Rocco Siffredi qui sotto. Quando ho iniziato questo viaggio 2 anni e mezzo fa non avrei mai immaginato di parlarne alla TV italiana" ha scritto. Poi ha aggiunto: "Sono così orgoglioso del reportage senza paura di Roberta Rei, di aver fatto sentire la voce delle vittime. Questo è un grande passo in avanti per cambiare il modo in cui la gente vede le attrici porno, e per ottenere un giorno una vera giustizia per le vittime dei cattivi attori dell'industria del porno di Budapest".

La testimonianza di Tommie McDonald a Le Iene

Tommie McDonald ha parlato ai microfoni de Le Iene nel servizio andato in onda il 15 aprile, raccontando: "C'è un lato oscuro in Europa su violenze e abusi. Molte persone nel porno hanno problemi con Rocco (Siffredi, ndr), non è benvoluto. Nessuno dice nulla di buono su di lui. Se una donne dice di no e tu insisti, continui a provarci, a spingere. Vai un po' oltre". Il produttore ha mostrato alcuni video che incastrerebbero il divo dei film a luci rosse il quale, con Roberta Rei e attraverso i social, ha smentito ogni accusa dichiarandosi innocente. "Dovrebbe poter mostrare i video dei documenti che dimostrano il consenso", ha commentato McDonald riguardo la difesa.