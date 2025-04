video suggerito

Malena difende Rocco Siffredi dopo le accuse di stupro: “Nessun abuso sul set” Dopo la denuncia di alcune attrici porno che lo hanno accusato di violenze e sfruttamento sui set dei film a luci rosse, l’ex pornostar Malena ha difeso Rocco Siffredi nel corso di un’intervento andato in onda a Tango, su Rai 2: “Non mi sono mai sentita violentata, né sfruttata”, le parole. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

919 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la denuncia di alcune attrici porno che lo hanno accusato di violenze e sfruttamento sui set dei film a luci rosse, l'ex pornostar Milena Mastromarino, nota con il nome d'arte di Malena, ha difeso Rocco Siffredi nel corso di un'intervento andato in onda a Tango, il programma trasmesso su Rai 2: "Non mi sono mai sentita violentata, né sfruttata", le parole.

Le parole di Malena su Rocco Siffredi

"Per quanto riguarda me, personalmente, io non mi sono mai sentita violentata, né sfruttata", ha detto la famosa interprete italiana del Cinema per adulti intervistata da Luisella Costamagna durante la puntata di ieri sera del programma televisivo ‘Tango' su Rai 2. L'ex attrice originaria di Gioia del colle ha risposto alle accuse mandate in onda qualche giorno fa a ‘Le Iene', che aveva approfondito il caso attraverso le testimonianze di alcune ex debuttanti. "Forse è stato usato un po' di più il mio nome, ma che io, fisicamente, abbia subito questo: assolutamente no", ha affermato.

Le accuse delle attrici porno

In un servizio mandato in onda a Le Iene, alcune attrici denunciano presunti abusi avvenuti durante le riprese dei film di Rocco Siffredi. "Si passa al sesso orale, ma all'improvviso inizia a sputarmi addosso", rivela una delle attrici a Roberta Rei, l'autrice del servizio in onda nella puntata di martedì 15 aprile su Italia1. L'elemento centrale delle denunce è il presunto mancato rispetto dei limiti concordati prima di iniziare a girare le scene hard: "Ha fatto un anale con me, cosa che io gli avevo proibito di fare. Mi è anche uscito il sangue", ha raccontato alla conduttrice Lera in un'intervista esclusiva. Un'altra attrice, Gloria, ha poi particolari inquietanti: "Dicevo: ‘Io non lo voglio fare'. Continuava a sputarmi addosso, a dirmi: lo vedi che ti piace, tr**a?".