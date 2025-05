Rocco Siffredi dopo l’intervista di Malena a Le Iene sugli abusi: “La verità, presto”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Con un post su Instagram Rocco Siffredi risponde alle parole di Malena che nella puntata de Le Iene in onda ieri sera su Italia1 ha offerto a Roberta Rei la sua testimonianza in merito alle accuse di abusi e violenze mosse da alcune attrici porno contro il divo dei film a luci rosse. "Non sono mai stata violentata o abusata" ha dichiarato l'attrice di film per adulti più conosciuta in Italia, ma ha sottolineato di non essersi sentita tutelata in diverse occasioni. "Se ti permetti di dire che non lo vuoi fare più, vieni insultata" ha spiegato nella lunga intervista durante la quale ha accusato i set di Siffredi di peccare di professionalità.

Cosa aveva detto Malena nel podcast con Rocco Siffredi

Malena era stata ospite di Rocco Siffredi nel podcast Siffredi Academy, come spiega il divo dei film a luci rosse nel nuovo post su Instagram, nel 2024. Siffredi ha condiviso sui social "un estratto mai pubblicato" di un "episodio delicato, tenuto finora privato per rispetto" nel quale l'ex pornodiva esalta il modo in cui il regista l'aveva trattata ai tempi del suo provino. Nel video in questione Malena dichiara: " Ho contattato te e mi hai tenuta in ballo un anno. Mi dicevi "Sei sicura?", "Vedrai che perderai tutto". Contrariamente ad altri ambienti, dove appena contatti (dicono, ndr) "Sì, vieni qua, ti faccio questo, diventerai questa", tu sei stato molto più soft". Poi continua: "Sì, lo dico sempre. Dico sempre che è stato un atteggiamento molto responsabile perché hai capito che ero una ragazza con un lavoro, ci tenevo a questo. Mi hai trattata veramente con le pinze. Avevi capito che avevo dei valori".

Il messaggio di Rocco Siffredi per Malena: "Dispiace che quel rapporto si sia spezzato"

Nel post in questione, Rocco Siffredi spiega che il video è stato registrato nel 2024 e che era stato tenuto privato fino ad ora. Dopo l'intervista di Malena a Le Iene, trasmessa ieri sera, ha così commentato: "In questo lavoro, se non hai una base solida – famiglia, equilibrio, persone vere – il rischio di perdersi è reale. Malena è stata tra le migliori. E ci dispiace che oggi quel rapporto si sia spezzato. La vera verità, presto".