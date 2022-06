Platinium Party, il Principe Carlo omaggia la Regina Elisabetta: “Grazie mamma, ci sei sempre stata” Sul palco del Platinium Party è salito anche il Principe Carlo, insieme alla moglie Camilla, per rendere omaggio alla Regina Elisabetta e ai suoi 70 anni di regno, ringraziandola e dedicandole parole d’affetto e stima.

A cura di Elisabetta Murina

Il Principe Carlo e la moglie Camilla di Cornovaglia sul palco del Platinium Party

Continuano i festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Oggi, domenica 5 giugno, sarà l'ultimo giorno in cui tutto il Regno Unito, e Londra in particolare, si fermerà per celebrare i 70 anni di regno di Sua Maestà. Sabato 4 giugno si è tenuto il Platinium Party a Buckingham Palace, un concerto che ha riunito oltre 22mila persone e nel quale si sono esibiti alcuni tra i più grandi artisti del panorama internazionale, come i Queen, i Duran Duran, Ed Sheeran. Sul palco, per rendere omaggio alla Sovrana d'Inghilterra, è salito anche il Principe Carlo, suo figlio.

Il discorso del Principe Carlo al Platinium Party

Il Principe Carlo, sul palco insieme alla Principessa Camilla, ha dedicato parole d'affetto e di stima alla sua "Mummy", ringraziandola per quello che ha ogni giorno e rendendole omaggio per un traguardo così importante che è entrato nella storia:

Sua Maestà, Mamma, la grandezza dell'evento di questa sera- e il travolgente affetto dell'intero weekend del Giubileo- è il nostro modo di dirti grazie- dalla tua famiglia, dalla nazione, dal Commonwealth, dall'intero mondo. E anche io voglio dirti tutta la mia riconoscenza, Maestà. Nostro Capo di Stato, e anche mamma: la vostra forza e riconoscenza ci è mancata molto questa sera. Lei ride e piange con noi e, soprattutto, ci è stata vicina in questi 70 anni.

La Regina Elisabetta non ha partecipato al concerto di persona, ma ha aperto lo spettacolo apparendo in un breve video registrato insieme all'orso Paddington. L'erede al trono, poi, ha continuato il discorso sottolineando come anche il Principe Filippo, suo padre e marito della Sovrana, avrebbe sicuramente apprezzato tutto questo: "Anche mio padre avrebbe apprezzato lo spettacolo di questa sera e si sarebbe unito a noi per fare gli auguri di cuore".

Il Platinium Party in onore della Regina Elisabetta

Nella giornata di sabato 4 giugno, oltre 22mila persone si sono riunite di fronte a Palazzo per assistere a un evento senza precedenti. Quasi tre ore di performance dal vivo per rendere omaggio alla Regina e ai suoi 70 anni di regno. Sul palco, anzi sui tre palchi collegati da 70 colonne (un numero naturalmente non casuale), si sono esibiti artisti come i Queen, che hanno aperto lo show, Andrea Bocelli, Duran Duran, Ed Sheeran e Diana Ross, che ha chiuso l'evento con la prima esibizione dal vivo nel Regno Unito in oltre 15 anni. Sua Maestà non è apparsa di persona, ma con un video registrato all'inizio del grande concerto, mentre anche il Principe William, prima del Principe Carlo, ha reso omaggio alla nonna con un discorso davanti alla folla. Uno spettacolo incredibile, con un'atmosfera resa ancora più magica dalle luci, che ha conquistato gli inglesi e non solo.