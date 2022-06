La Regina Elisabetta ancora da record, il suo regno è il secondo più longevo di sempre La Regina Elisabetta ha stabilito un nuovo record. A una settimana dalla fine del Giubileo di Platino, in onore dei suoi 70 anni, è diventata la seconda sovrana più longeva di sempre, battendo il re thailandese Bhumibol Adulyadej con i suoi 70 anni e 126 giorni.

A cura di Elisabetta Murina

La Regina Elisabetta è sempre più da record e a una settimana dalla fine dei festeggiamenti per il Giubileo di Platino è entrata di nuovo nella storia. Non solo il suo è il regno più lungo d'Inghilterra, ma da domenica 12 giugno è anche il secondo al mondo: ha raggiunto e spodestato il "collega" thailandese Bhumibol Adulayeadj, che è rimasto sul trono per 70 anni e 126 giorni. Al primo posto, ancora imbattuto, rimane re Luigi XIV con ben 72 anni e 100 giorni di regno.

Un nuovo record per la sovrana d'Inghilterra

La regina Elisabetta ha stabilito il primo record nel settembre del 2015, quando ha oltrepassato i 63 anni e 216 giorni sul trono, il "limite" stabilito dalla regina Vittoria, che prima di lei era stata la più longeva. Messo da parte questo gradino, la scalata della sovrana inglese continua passo dopo passo. Da poco ha festeggiato i 70 anni di regno, con un vero e proprio weekend di celebrazioni all'insegna del divertimento e anche dell'affetto, che i cittadini le hanno dimostrato in tutti questi anni. Una settimana dopo il Giubileo di Platino, a cui però non ha sempre presenziato di persona, Lilibet ha superato un altro traguardo. Salita al trono il 6 febbraio del 1952, è diventata la seconda regnante per longevità superando il re thailandese Bhumibol Adulyadej, che rimase al comando per 70 anni e 126 giorni.

Il primato di re Luigi XIV

Il primato in fatto di anni di regno lo detiene ancora Luigi XIV, Re di Francia dal 1643 dal 1715, per un totale di 72 anni e 110 giorni. Tra la Regina Elisabetta e il re francese c'è però una differenza non di poco conto: la sovrana inglese è stata incoronata quando aveva già 25 anni, dopo la morte del padre, re Giorgio VI, mentre Luigi XIV era appena un bambino e per anni fu la madre Anna D'Asburgo e svolgere le sue veci come reggente.