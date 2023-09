Pippo Baudo polemico sui tassisti romani: “Vogliono essere dominatori assoluti della Capitale” La gestione dei taxi a Roma è un argomento particolarmente caldo, dal momento che le lamentele dei cittadini non sono poi così poche. A manifestare pubblicamente il suo disappunto per questi disagi è stato Pippo Baudo che ha definito la situazione “intollerabile”.

A cura di Ilaria Costabile

Uno sfogo quello del conduttore catanese che arriva a a sottolineare una situazione di particolare disagio che vivono i cittadini romani. Anche Pippo Baudo, infatti, ha ribadito che quello con i tassisti è un problema serio, che dovrebbe essere affrontato prima che diventi ancor più ingestibile.

Il disappunto di Pippo Baudo

Contattato dall'Adnkronos, il conduttore ha quindi esternato il suo più totale disappunto nei confronti di una condizione particolare che, certamente, non giova all'immagine di Roma, oltre che alla sua vivibilità e che riguarda la gestione dei servizi di taxi. Piuttosto seccato dall'ennesimo episodio negativo ha quindi dichiarato:

Una situazione indegna di una capitale europea e di una delle città più famose e visitate del mondo. C'è una vera e propria dittatura dei tassisti. Vogliono essere i dominatori assoluti della città! Non passano, non rispondono al telefono con i call center che sembrano fantasmi, per avere la certezza di un taxi bisogna chiamare almeno due ore prima, sono pochi e vogliono restare in pochi. Davvero una situazione intollerabile.

Il problema dei tassisti a Roma

Sono mesi che nella Capitale si assiste a problematiche relative alla circolazione delle auto bianche che, di fatti, sono ormai diventate introvabili. Nei punti nevralgici della città, come la stazione Termini, ci sono file interminabili di turisti che aspettano qualcuno che possa aiutarli a raggiungere i posti desiderati. La richiesta è smisurata rispetto all'effettiva presenza dei tassisti romani che, tra l'altro, proprio questa estate avrebbero anche aumentato i prezzi per le corse, diventando anche piuttosto dispendiosi. Una situazione dalla quale, quindi, non si riesce a trovare una via d'uscita, ma che rende difficoltoso anche l'afflusso di turisti e di coloro che a Roma sono anche di passaggio.