Pino Insegno per la quarta volta a Palazzo Chigi: “Se ho visto Giorgia Meloni? Fatti miei” L’attore, considerato molto vicino al governo guidato da Meloni, è stato avvistato mentre si recava presso la sede governativa. Interrogato dalla stampa ha detto: “Me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono…”.

A cura di Andrea Parrella

La vicinanza di Pino Insegno al governo guidato da Giorgia Meloni è cosa nota. L'attore e doppiatore, che era stato volto e voce di uno degli eventi più importanti della campagna elettorale di Fratelli d'Italia, lo scorso settembre, non ha mai smentito il suo rapporto di complicità con la premier e di prossimità alle posizioni della destra che guida l'esecutivo.

L'ipotesi Sanremo a Pino Insegno

Le voci su un suo possibile avvicinamento alla Rai proprio in virtù di questo legame sono sempre più insistenti e nelle ultime settimane si sono intensificate, in relazione a quello che pare un inevitabile processo di restyling cui sarà sottoposta la Rai in relazione all'insediamento del nuovo governo guidato da Meloni. Non ci sono notizie precise rispetto a quello che dovrebbe essere il ruolo di Pino Insegno nella nuova Rai a trazione centrodestra, ma nei giorni scorsi si è arrivati addirittura ad ipotesi Sanremo al posto di Amadeus. Ipotesi, quest'ultima, che era stata oggetto di ironia di uno che in Rai può dire più o meno quello che vuole come Fiorello, che commentando le indiscrezioni aveva subito ingaggiato l'amico di sempre Amadeus: "Tranquilli, tanto Amadeus – aveva detto – ce lo teniamo noi a Teleminkia, che ci farebbe comodo".

Pino Insegno a Palazzo Chigi

Pino Insegno, intanto, è stato visto recarsi a Palazzo Chigi per la quarta volta, come lui stesso ha precisato alla stampa il 4 aprile, quando è stato visto avvicinarsi ed entrare nell'edificio sede del Governo della Repubblica Italiana. "Ho visto il premier? Fatti miei", ha detto Pino Insegno al momento del suo ingresso. All'uscita è stato nuovamente incalzato da alcuni giornalisti, come ha riportato AdnKronos, e a chi gli ha chiesto se fosse lì per parlare con il premier ha risposto ironicamente: "No, me so venuto a pija il caffé che qua lo fanno bono…".