Piersilvio Berlusconi al mare con tutta la sua famiglia, da Silvia Toffanin alla primogenita Lucrezia Piersilvio Berlusconi si concede momenti di relax con la sua famiglia interamente riunita, dalla compagna Silvia Toffanin e i loro figli, fino alla primogenita Lucrezia Vittoria insieme alla figlia, la piccola Olivia.

A cura di Ilaria Costabile

Piersilvio Berlusconi è uno dei grandi protagonisti di questi mesi estivi, dopo la scomparsa del padre lo scorso giugno, l'amministratore delegato di Mediaset è al centro dell'attenzione mediatica. Il lavoro è sempre ai primi posti nella sua routine, ma anche per lui è arrivato il momento di prendere per un po' le distanze dai suoi impegni e godersi del tempo con la sua famiglia, assecondando una delle sue più grandi passioni: il mare. Ed è così che è stato avvistato dai fotografi del settimanale Chi, mentre insieme ai suoi figli si concede un po' di meritato relax.

Piersilvio Berlusconi indossa le vesti di papà

Una situazione più unica che rara, quella che vede l'ad Mediaset in vesti sportive, ma soprattutto in compagnia della compagna, Silvia Toffanin, i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, e infine la primogenita Lucrezia Vittoria insieme a sua figlia, la piccola Olivia. Insomma, una reunion familiare a tutti gli effetti, avvenuta nelle acque della Corsica, dove Piersilvio è solito recarsi con la sua barca per esplorare calette e spiagge incontaminate, per poi passeggiare nelle stradine del delizioso borgo di Calvi. L'ad Mediaset sembra essere piuttosto rilassato, intento a dedicarsi alle attività che più preferisce, come il nuoto e lo sport, tanto da essere sorpreso su un sup, ma quelle che catturano più l'attenzione sono le foto in cui compare in una veste inedita, ma che in realtà gli appartiene da anni, quella di papà.

Foto dal settimanale Chi

Il paradiso di Piersilvio

Accanto alla primogenita Lucrezia Vittoria e alla nipotina, Piersilvio sorride e non esita a giocare e mostrare il suo lato più dolce. Non mancano le passeggiate con il figlio Lorenzo, i giochi in acqua con Sofia o i baci alla sua compagna Silvia. Insomma, tolti i panni di imprenditore dedito ad una delle aziende più importanti d'Italia, Berlusconi jr è un padre come tanti, che quando può cerca di recuperare il tempo sottratto alla sua famiglia, godendosela appieno e, infatti, pare che ai suoi collaboratori che lo hanno sentito anche nei giorni di ferie, abbia detto: "Un paradiso".