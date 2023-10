Pier Francesco Forleo avrebbe compiuto 62 anni, Mara Venier: “Non puoi capire quanto ci manchi” Lo scorso giugno Viale Mazzini comunicava la scomparsa del dirigente Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferracini e genero di Mara Venier. Nel giorno del suo compleanno, a quattro mesi dalla sua perdita, la sua famiglia lo ricorda con messaggi di affetto via social: “Buon compleanno ovunque tu sia”.

A cura di Giulia Turco

Lo scorso giugno la famiglia di Mara Venier piangeva la scomparsa di Pier Francesco Forleo, da 18 anni marito della figlia Elisabetta Ferracini. Nel giorno del suo compleanno (avrebbe compiuto 62 anni) i suoi familiari lo ricordano come dolci messaggi via social, per tenere sempre vivo il pensiero della sua presenza.

Il compleanno di Pier Francesco Forleo

“Buon compleanno amore mio”, scrive Elisabetta Ferracini su Instagram pubblicando alcuni scatti del marito durante un’escursione in bicicletta tra le montagne. Già mamma di un figlio di nome Giulio, Elisabetta aveva sposato Forleo, dirigente Rai, nel luglio 2005. Non hanno avuto figli in comune, ma Giulio figlio di Elisabetta gli era molto legato. Sui social arriva un dolce pensiero anche da parte sua, con uno scatto della mamma insieme al compagno. “Buon compleanno Pier… non puoi immaginare quanto ci manchi”, commenta poi Mara Venier. Tantissimi i messaggi da parte di chi ha voluto rivolgergli un pensiero. Poi sul suo profilo la conduttrice di Rai 1 ha aggiunto una foto con un pensiero speciale: “Quanto ci manchi.. Buon compleanno ovunque tu sia”.

La notizia della scomparsa e il cordoglio in tv

A dare la notizia della scomparsa del dirigente Rai è stata l’azienda, che lo ha fatto sapere con un con comunicato diramato da Viale Mazzini lo scorso giugno. “Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, da anni era un punto di riferimento”, ha fatto sapere la Rai. Ben presto sono arrivati i messaggi da parte dei suoi familiari, prima fra tutti da Mara Vernier, che lo ha voluto ricordare con un post via social, prima di lasciarsi andare alla commozione anche in tv, nel corso di una puntata di Domenica In. “Pier, sei stata un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ed io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce”.