Perché Antonella Clerici ha condotto È sempre mezzogiorno con gli occhiali: "Spero mi passi" Imprevisto per Antonella Clerici che si è vista costretta a condurre È sempre mezzogiorno con gli occhiali: "Domani sera c'è The Voice Kids, spero di guarire".

A cura di Daniela Seclì

Imprevisto per Antonella Clerici. Nella puntata del programma È sempre mezzogiorno in onda giovedì 12 dicembre alle ore 11:55 su Rai1 si è presentata in diretta con un paio di occhiali rosa. La conduttrice si è scusata con gli spettatori, precisando che lei per prima non tollera che qualcuno le parli con gli occhi nascosti, ma purtroppo ha avuto un problema, si è svegliata con una delle palpebre visibilmente gonfia.

Antonella Clerici conduce con gli occhiali e si scusa con gli spettatori

Antonella Clerici ha chiarito l'accaduto subito dopo essere entrata in studio. La conduttrice ha fatto sapere che stamattina, dopo essersi svegliata, ha riscontrato un'amara sorpresa. Una delle palpebre si era gonfiata. Così, ha preferito indossare degli occhiali anche per non impressionare gli spettatori che seguono il programma. Una premura di troppo, da perfetta padrona di casa qual è sempre stata. Come dicevamo, una volta entrata in studio e avere salutato il pubblico, Antonella Clerici ha spiegato:

Mi scuso per gli occhiali ma ho l'occhio che è gonfio. Mi sono svegliata con una palpebra così. Vi chiedo scusa ma è anche per non vedere una cosa che potrebbe impressionare. Ho messo l'unguento e spero mi passi. Chiedo scusa.

Spera di guarire in tempo per la puntata di The Voice Kids

Antonella Clerici si è assicurata che gli occhi fossero visibili nonostante gli occhiali perché trova spiacevole quando qualcuno parla nascondendo gli occhi: "Ma mi vedete gli occhi? Perché io odio le persone che ti parlano con gli occhiali e non vedi gli occhi. Però questi sono trasparenti e dovremmo vederci". Poi, ha ricordato che domani, venerdì 13 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di The Voice Kids 3 e spera di stare meglio per questa importante prima serata: "Domani sera c'è The Voice Kids, spero di guarire".