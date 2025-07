“Per Maria De Filippi eri antipatica”, la risposta dell’ex di Amici Martha Rossi sul rapporto con la conduttrice

Martha Rossi, ex allieva di Amici, ha risposto a una domanda di un utente su Tik Tok che ha messo in dubbio la simpatia che Maria De Filippi provava per lei . “Si faceva un sacco di risate con me” ha replicato la cantante. “Se non mi avete visto in tv in questi anni non è perché non sono simpatica”, le parole.

Martha Rossi è l'ex allieva di Amici, oggi cantante e protagonista di musical di successo come Peter Pan e We Will Rock You. Molto attiva sui social, spesso si impegna a rispondere alle curiosità dei suoi fan. Lo ha fatto nelle ultime ore per smentire un'opinione comune tra alcuni suoi followers che hanno sostenuto che, ai tempi della sua partecipazione al talent show, stava antipatica a Maria De Filippi. La cantante, divertita, ha risposto alla domanda smentendo quanto letto: "Si faceva un sacco di risate con me".

Le parole di Martha Rossi

A un utente che ha messo in dubbio la simpatia che Maria De Filippi provava nei suoi confronti ai tempi di Amici 7, Martha Rossi ha risposto sorridente: "Io stavo simpatica a Maria De Filippi, si faceva un sacco di risate con me, con quello che dicevo". Ha svelato i ricordi legati al suo ingresso nella scuola del talent show di Canale5 ammettendo che non era del tutto sicura di superare i vari step ai casting: "Sono convinta che le stavo simpatica", ha ribadito. Poi ha raccontato che Marco Carta, con il quale condivise l'esperienza nel talent, quando partecipò all'Isola dei Famosi la incontrò: "Lei gli disse "ma Martha non invecchia mai?". Mi mantengo bene". Infine, ha spiegato il motivo per il quale negli ultimi anni non è più apparsa in tv.

Cosa fa oggi Martha Rossi

"Se non mi avete visto in tv in questi anni non è perché non sto simpatica, ho fatto tante altre cose. Mi sono affermata nel teatro, nel musical italiano, ho fatto tante cose belle e importanti" ha raccontato Martha Rossi nel suo video pubblicato su Instagram. La cantante che partecipò ad Amici nella stagione 2007/2008 oggi è nota per i suoi ruoli in musical di successo come Peter Pan e We Will Rock You. Non ha lasciato la carriera da cantante: lo scorso 18 luglio ha lanciato il suo nuovo singolo, Notti tristi.