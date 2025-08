La carriera di Martina Ceretti prima del caso Raoul Bova, dal video con Eros Ramazzotti alla moda: “Fu una meteora”

La vita di Martina Ceretti è cambiata da quando è finita al centro del caso Raoul Bova. La ragazza, 23 anni, avrebbe avuto una relazione con il noto attore e avrebbe acconsentito (salvo poi pentirsene) a mandare le loro chat a Fabrizio Corona per rendere pubblica la vicenda. Il suo desiderio sarebbe sempre stato quello di "diventare famosa" e "entrare nel mondo dello spettacolo". In passato ha preso parte al videoclip ufficiale di Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti, mentre per quanto riguarda la carriera modella sono emersi nuovi retroscena.

Martina Ceretti con Eros Ramazzotti nel suo videoclip

Oltre alla carriera come modella, Martina Ceretti non ha mai nascosto la passione per la recitazione. Nel 2022 ha infatti preso parte al videoclip del brano Gli ultimi romantici di Eros Ramazzotti, recitando con lui nelle immagini ufficiali che avrebbero poi accompagnato la canzone. All'epoca, parlando di quell'esperienza, aveva dichiarato: "Vorrei potesse ripetersi con altri cantanti, un'esperienza stupenda".

La ragazza ha oggi 23 anni e in passato ha studiato Filosofia all'università. Dopo la laurea, come dichiarato da lei stessa in un'intervista al Corriere dello Spettacolo risalente a marzo 2024, l'intenzione era proprio quella di iscriversi a un’Accademia di Cinema e Recitazione.

La "sfida" nel mondo dello spettacolo e la carriera da modella

Come emerso dalle recenti dichiarazioni di Federico Monzino, Martina Ceretti avrebbe acconsentito a mandare le sua chat con Raoul Bova a Fabrizio Corona con lo scopo di "diventare famosa". Un obbiettivo che sembra avere, in forme diverse, ormai da diversi anni. Sempre al Corriere dello Spettacolo aveva infatti dichiarato: "La mia prossima sfida sarà quella di entrare nello spettacolo, almeno ci voglio provare questo è sicuro“.

Prima di finire al centro dell'attenzione per lo "scandalo Raoul Bova", la 23enne lavorava come modella, anche se pare che non fosse così nota e disponibile a mettersi in gioco. Walter Donnini, responsabile dell'agenzia presso cui lavorava (Fashion Model) a Repubblica aveva raccontato: "È durata un paio di mesi, non ha mai fatto un lavoro. Non corrispondeva al genere di richieste dei nostri clienti". La ragazza sarebbe poi sparita: "È stata una meteora, era una ragazza carina ma è scomparsa dai nostri radar". Lei stessa si era trovata a rifiutare richieste di lavoro: "Sono stata occupata e quindi ho detto di no, ma ora ho tutta l'attenzione di mettermi in gioco".