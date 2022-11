Paura per Jay Leno, la sua auto va a fuoco: “Gravi ustioni al volto” Il conduttore, stando a quanto riportato da TMZ, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente all’interno del suo garage, dove una delle sue auto d’epoca sarebbe andata in fiamme provocandogli gravi ustioni al volto. Leno sarebbe comunque fuori pericolo.

A cura di Andrea Parrella

Paura per Jay Leno. Il noto conduttore televisivo e comico americano è rimasto vittima di un incidente nel suo garage, dopo che la sua auto ha improvvisamente preso fuoco. A riportare la notizia è il giornale online americano TMZ, a cui una fonte vicina al presentatore ha riportato questa specificando ricostruzione dei fatti, spiegando che Leno si trovava all'interno del suo garage nella giornata di domenica quando una delle auto che si trovavano all'interno del deposito è andata in fiamme senza preavviso.

Serie ustioni al volto, quelle riportate da Leno secondo TMZ, che tuttavia non avrebbero per fortuna compromesso occhi e orecchie. Leno sarebbe stato trasportato d'urgenza presso la struttura del Grsossman Burn Center, dove si troverebbe tutt'ora, ma TMZ aggiunge di non essere in grado di specificare la reale entità e gravità dei danni fisici riportati da Leno nel momento in cui è stato accolto in ospedale. Intanto l'artista avrebbe cancellato tutti gli impegni previsti per questa settimana, a testimonianza delle condizioni critiche dal punto di vista fisico.

Un incidente affatto casuale, se si considera che oltre al suo lavoro Leno è noto per coltivare da sempre una grande passione per auto e moto, tanto da aver coltivato come hobby quello di acquistare esemplari d'epoca che è lui stesso a restaurare personalmente. Si potrebbe dedurre che l'incidente sia avvenuto proprio durante una di queste operazioni, ma si attendono conferme in merito.Nello stesso giorno dell'incidente Leno sarebbe dovuto comparire ad una conferenza alla quale ha dvuto rinunciare motivando la sua assenza con un'emergenza medica molto seria.

Conduttore televisivo molto noto in America e nel mondo, Jay Leno ha presentato per 22 anni il The Tonight Show, celebre programma della NBC che ha lasciato nel 2014, quando è stato sostituito da Jimmy Fallon.