Paura al Gender Reveal della Tiktoker Jenni Alarcon, scoppia un incendio e il giardino va a fuoco Durante il Gender Reveal di Jenni Alarcon, tiktoker brasiliana seguita da oltre 3milioni e mezzo di follower , qualcosa è andato storto. Poco dopo aver svelato di essere in dolce attesa di due gemelle dal marito Lucas Motta, alle loro spalle è scoppiato un incendio, generando il panico tra gli invitati.

A cura di Elisabetta Murina

Momenti di paura durante il Gender Reveal organizzato da Jenni Alacron per svelare il sesso dei gemelli che aspetta dal compagno Lucas Motta. Durante la festa della Tiktoker brasiliana, seguita da oltre 3milioni e mezzo di follower, è scoppiato un piccolo incendio alle spalle dei futuri genitori, generando il panico tra gli invitati. Il tutto è stato ripreso e condiviso sui social, dove ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni.

Cosa è successo al Gender Reveal di Jenni Alarcon

Jenni Alarcon e il marito Lucas Motta erano nel pieno della festa quando qualcosa è inaspettatamente andato per il verso sbagliato. I futuri genitori hanno organizzato il party nel cortile della loro casa e, pronti a svelare il sesso dei bebè in arrivo, si sono messi davanti alla scritta "Babies" alle loro spalle. Una fumata rosa si è alzata in cielo a indicare che saranno due femminucce e in quel preciso momento, tra le scintille dei fuochi d'artificio e la macchina del fumo, è scoppiato un incendio. Il cortile è stato invaso dalle fiamme, così come una parte della casa, presumibilmente per via di un corto circuito. Come si sente dal video, gli invitati si sono subito allarmati, ma fortunatamente non c'è stato nessun ferito.

Chi è Jenni Alarcon

Jenni Alarcon è una tiktoker brasiliana seguita da 3milioni e mezzo di follower su Tik Tok e da più di 200mila su Instagram. É in dolce attesa di due gemelle dal marito Lucas Motta. Come testimoniano gli scatti sui social, la coppia è convolata a nozze nel novembre dello scorso anno e ora è pronta ad accogliere in famiglia le prime figlie. La ragazza condivide da diversi mesi i momenti della sua gravidanza sui social, dalla scoperta di essere incinta alle prime gravidanze, oltre a brevi video in cui si diverte a mostrare i video delle ricette che prepara in cucina.