Come sta Jay Leno vittima di un incendio: “Si trova nel centro ustioni, le condizioni sono stabili” Jay Leno sta meglio. L’incidente nel suo garage scatenato da un’auto che ha preso fuoco improvvisamente non gli ha riportato ferite gravi, dall’ospedale ha rassicurato: “Sto bene, devo solo riprendermi”.

A cura di Gaia Martino

Jay Leno ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Il noto conduttore televisivo e comico americano, ex presentatore di The Tonight Show, lo scorso sabato si è ritrovato vittima di un incidente nel suo garage: la sua auto ha improvvisamente preso fuoco, generando un grosso incendio. TMZ ha riportato la notizia raccontando i dettagli dello spiacevole episodio che avrebbe potuto arrecargli gravi danni fisici. Nelle ultime ore ha annunciato di stare bene, "Ho solo bisogno di alcune settimane per riprendermi".

Come sta Jay Leno dopo l'incendio in garage

Jay Leno ha riportato delle ustioni sul viso ma le sue condizioni di salute non sono gravi. A TMZ ha rassicurato i fan: "Ho riportato gravi ustioni a causa di un incendio causato dalla benzina. Sto bene. Ho solo bisogno di una o due settimane per rimettermi in piedi". Un portavoce, scrive la BBC News, ha raccontato che il presentatore "è di buon umore", vuole che tutti sappiano che "le sue condizioni sono stabili, sta ricevendo le cure per le ferite causate dall'incendio".

Cosa è successo in garage

Il conduttore americano si trovava nel garage dove custodisce le sue auto, essendone appassionato, quando una di queste ha preso fuoco senza alcun preavviso: l'incendio sarebbe scoppiato a causa di una fuoriuscita di benzina, ha raccontato nelle ultime ore.

Le fiamme hanno bruciato il lato sinistro del viso di Jay Leno ma, per fortuna, non hanno colpito gli occhi e le orecchie. Attualmente il presentatore americano si trova al centro ustionati Grossman Burn Center, scrive il tabloid americano TMZ. A causa dell'incidente non ha potuto partecipare alla conferenza The Financial Brand in programma due giorni fa, motivando l'assenza con un'emergenza medica molto seria. Avrà bisogno di alcune settimane per riprendersi del tutto, stando alle sue parole.