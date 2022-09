Patrizia De Blanck contro i migranti: “Ai delinquenti italiani si sommano quelli importati” La contessa De Blanck si sfoga su Instagram raccontando di aver subito uno scippo per le strade di Roma. Si lancia poi in un attacco dal sapore politico: “Ci siamo fatti carico dei problemi degli altri. Il risultato? Spesso delinquono prendendo di mira i più deboli”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi giorni dalle elezioni politiche e ancora meno dal nuovo Grande Fratello Vip, la contessa Patrizia De Blanck si espone sui social con un duro sfogo sulla politica dei migranti. De Blanck racconta ai suoi follower di aver subito uno scippo per le strade di Roma, denunciando la poca sicurezza per le strade della Capitale e rivolgendo ai suoi follower un appello contro le misure di accoglienza adottate negli ultimi anni dal nostro paese.

Tentato scippo per la contessa De Blanck

Hanno tentato di scipparle la borsetta, per fortuna un amico che era con lei l’ha sorretta e un altro è riuscito a riacciuffare il ladro e restituire i beni alla contessa. “Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa”, si sfoga De Blanck. Segue un duro attacco a quelli che ritiene essere i maggiori responsabili del clima di delinquenza che si respira nella Capitale. "In un’Italia che da tempo si trova in grandi difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza", si sfoga la contessa tuttavia senza chiarire se il ladro in questione fosse italiano o straniero. "E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli. Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?".

Il ritorno nella casa del GFVip

Nel frattempo si avvicina il calcio d'inizio del prossimo GFVip di Signorini, che pare abbia voluto la contessa di nuovo tra le mira di Cinecittà. Dal canto suo, De Blanck avrebbe fatto avanti una serie di richieste come quella di avere una stanza tutta per sé e di poter portare nella casa il suo amato cagnolino. Gli autori avranno accettato il compromesso? Tutti i concorrenti saranno svelati nel corso delle prime puntate: si parte lunedì 19 settembre fino, si pensa, a primavera inoltrata.