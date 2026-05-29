Paolo Del Debbio va in pensione e saluta Dritto e Rovescio: “Non sono triste, lavorerò ancora”
Paolo Del Debbio va in pensione. Il giornalista lo ha comunicato nella puntata conclusiva di questa stagione di Dritto e Rovescio, il programma che conduce su Rete4. Alla domanda di uno degli ospiti che chiede: "Come si fa senza Del Debbio?" il giornalista risponde scherzando: "Si fa molto meglio".
Paolo Del Debbio si congeda da Dritto e Rovescio
Il giornalista ha poi aggiunto una considerazione, spiegando: "Continuo a lavorare comunque, però lunedì vado in pensione, non è che la cosa mi renda particolarmente triste". In chiusura di puntata non sono mancati i ringraziamenti al team di lavoro, tra autori, giornalisti, macchinisti che contribuiscono a costruire ogni puntata della trasmissione:
Alla fine di questa stagione io vorrei ringraziare il pubblico sia in studio che da casa, perché ci ha dato molte soddisfazioni, ci ha seguito anche con affetto, io voglio ringraziare il pubblico, ma prima del pubblico tutti quelli che lavorano per la trasmissione, perché dietro alla mia faccia che è quella che appare, c'è un gruppo validissimo di persone, tra l'altro molto giovani, uomini e donne, che fanno un lavoro straordinario che poi è quello che ci consente di andare a vedere la realtà dentro, con i servizi, con le inchieste, tra l'altro facendo servizi e inchieste che le altre trasmissioni trascurano. Questo mi rende fiero e soprattutto sapete qual è la cosa più importante? È che io quando entro in trasmissione sono sicuro di questi foglietti dove ci sono scritti servizi ecc, io ringrazio, tutti.
Dopo aver rivolto un saluto a tutti ironizza dicendo: "Può sembrare eccessivo, ma per un pirla ce ne vogliono molti". Del Debbio, poi, conclude dando appuntamento al suo pubblico a dopo il periodo estivo: "Buone vacanze a tutti, ci vediamo a settembre".
Dritto e Rovescio continua anche d'estate con Francesco Vecchi
Intanto, il programma avrà una sua versione estiva, Dritto e Rovescio News, che sarà condotta da Francesco Vecchi. Il giornalista, già tutto l'inverno al timone di Mattino Cinque accanto a Federica Panicucci, è stato scelto per condurre la versione estiva della trasmissione di Rete4, per quattro settimane. La sua, però, sarà un'estate ricca di impegni, dal momento che condurrà anche 4 di Sera News, l'appuntamento del pre-serale di cui dirigerà solo la versione settimanale.