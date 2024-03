video suggerito

Per i giudici, Pamela Prati non fu truffata nel caso Mark Caltagirone: "Caso costruito col suo consenso per autopromozione" Il Gip di Roma ha definitivamente archiviato la denuncia presentata da Pamela Prati a carico di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per l'arcinota vicenda del finto matrimonio con Marco Caltagirone. Secondo il tribunale, l'intera storia fu costruita con il consenso della showgirl a scopo autopromozionale.

A cura di Stefania Rocco

È stata archiviata definitivamente la denuncia che Pamela Prati presentò nel 2019 a carico di Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per l’arcinota vicenda del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Secondo il gip Valeria Tomassini, la showgirl non fu truffata dalle due ex agenti affinché fosse indotta a credere all’esistenza di un corteggiatore inesistente. Al contrario, nelle motivazioni dell’ordinanza che conclude una vicenda cominciata 5 anni fa il gip sostiene che l’intera storia “risulta un espediente utilizzato, con il consenso della stessa vittima, a scopi autopromozionali”. Vicenda che avrebbe garantito “un indubbio vantaggio per la vittima e per le reti televisive che alla stessa hanno dedicato spazio d’intrattenimento”.

Le tappe della vicenda: dalla denuncia all’archiviazione

La vicenda processuale che vede contrapposta Pamela Prati a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo comincia il 19 maggio 2019 quando la showgirl denuncia le due ex agenti per il caso del finto matrimonio con Mark Caltagirone. Il 9 aprile 2021, due anni dopo i fatti, il pm chiede l’archiviazione del procedimento avanzando l’ipotesi che l’intera vicenda sia frutto di una “costruzione artificiosa costruita con la complicità, il consenso o, in ultima analisi, la tacita accettazione/connivenza da parte della soubrette”. Alla richiesta di archiviazione si oppongono i legali della Prati che chiedono l’istituzione di un procedimento che definisca le eventuali colpe dei soggetti coinvolti. Una richiesta cui il gip, nell’ordinanza depositata il 19 marzo 2024, decide di non dare seguito per i motivi precedentemente specificati.

Perché Pamela Prati denunciò Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo

Pamela Prati decise di denunciare le sue due ex agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, accusandole di averla indotta a credere all’esistenza di un uomo – rivelatosi essere un personaggio di fantasia – e alla sua promessa di sposarla. Una versione dei fatti sconfessata da Perricciolo che, fin dall’inizio di questa storia, ammise nell’intervista rilasciata a Fanpage.it l’esistenza di un accordo tacito che sarebbe dovuto servire alle tre protagoniste di questa vicenda a promuovere l’immagine della showgirl.