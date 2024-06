video suggerito

Oprah Winfrey ricoverata per un problema allo stomaco, l’amico Gayle King: “Una cosa seria” Oprah Winfrey è ricoverata in ospedale per un problema allo stomaco. A farlo sapere il Daily Mail, che ha riportato le parole di un amico della nota conduttrice americana, Gayle King: “È finita in ospedale disidratata, aveva una flebo, una cosa molto seria”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Oprah Winfrey ricoverata in ospedale per un problema allo stomaco. A farlo sapere il Daily Mail, che ha riportato le parole di un amico della nota conduttrice americana, Gayle King. "È finita in ospedale disidratata, aveva una flebo, una cosa molto seria", ha fatto sapere il collega, che ha poi rassicurato sulla sua guarigione.

Oprah Winfrey ricoverata, l'amico: "Starà bene"

Oprah Winfrey ha fatto preoccupare i fan quando il Daily Mail ha riportato la notizia di un suo ricovero in ospedale per problemi di salute, in particolare allo stomaco. A parlare delle sue condizioni è stato l' amico e giornalista Gayle King, il quale ha spiegato: "Aveva una specie di problema allo stomaco, un'influenza intestinale per cui fuoriuscivano liquidi dalle estremità, non sarò troppo esplicito". La conduttrice è finita quindi in ospedale "disidratata e con una flebo" e Gayle l'ha definita "una cosa molto seria". Tuttavia, il giornalista ha poi rassicurato sulle sue possibilità di guarigione: "Starà bene".

La sofferenza per il sovrappeso e l'intervento per perdere chili

Come aveva raccontato in un'intervista a People, in più occasioni Oprah Winfrey ha sofferto a causa del suo sovrappeso, per il quale più volte è stata criticata. Ora è riuscita a perdere perso a seguito di un intervento e ha conquistato anche una nuova tranquillità:

È stato uno sport pubblico prendermi in giro per 25 anni. Sono stata incolpata e svergognata, e ho incolpato e svergognato me stessa. Non ero arrabbiata. Mi sentivo triste. Mi sentivo ferita. Ho ingoiato la vergogna. Ho accettato che fosse colpa mia. Ma ora non più. Ora ho una gestione migliore di come mantenere un peso sano a lungo termine e mi sono liberata della vergogna una volta per tutte.