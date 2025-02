Olly allo stadio della Sampdoria dopo Sanremo, il pubblico lo accoglie cantando Balorda Nostalgia A una settimana dalla sua vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly si è recato al Ferraris, lo stadio della Sampdoria, per assistere al match della sua squadra del cuore. Per rendergli omaggio, il pubblico ligure l’ha accolto cantando la canzone che gli ha fatto guadagnare il primo posto nella kermesse: Balorda Nostalgia. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

A una settimana dalla sua vittoria al Festival di Sanremo 2025, Olly si è recato al Ferraris, lo stadio della Sampdoria, per assistere al match della sua squadra del cuore. Per rendergli omaggio, il pubblico ligure l'ha accolto cantando la canzone che gli ha fatto guadagnare il primo posto nella kermesse: Balorda Nostalgia.

Lo stadio Ferraris canta Balorda Nostalgia per Olly

Il cantante, a differenza del collega Bresh, che invece tifa Genoa, è un tifoso sfegatato della Sampdoria. Ed è proprio al Ferrari, stadio della sua squadra del cuore, che il cantante si è recato a meno di una settimana dalla sua vittoria al Festival di Sanremo. Per rendergli omaggio, il pubblico blucerchiato ha cantato in coro Balorda Nostalgia. I video che riprendono il momento sono diventati virali in pochissime ore, a riprova del grande successo che sta avendo Olly dopo la kermesse, come testimoniato anche dal sold out in pochi minuti dalla data aggiunta all'Ippodromo del suo tour. Immediata la reazione dell'artista: "Volevo ringraziare tutti voi per essermi stati vicini, bando alle chiacchiere e forza Doria sempre".

La reazione del cantante

Dopo aver cantato più volte il ritornello del brano, Olly è stato sorpreso da un forte boato dei tifosi. Con un'espressione in volto che ha tradito la sua emozione, il neo vincitore del Festival si è guardato intorno a bocca aperta mentre tutti cantavano il suo successo. Alla fine, il 23enne genovese ha anche portato bene alla sua squadra, visto che è stata capace di fermare la capolista Sassuolo con uno 0-0.